RioMar recebe novas lojas na Capital

01:00 · 08.05.2018

RioMar Fortaleza também irá receber nova loja já nesta semana. No Kennedy, pelo menos, oito operações abrirão nos próximos meses ( FOTO: NATINHO RODRIGUES )

Os shoppings RioMar na Capital cearense se preparam para receber duas novas operações em breve. Ao longo dos próximos meses, está prevista a inauguração de pelo menos oito operações no RioMar Kennedy. O empreendimento conta, atualmente, com cerca de 160 operações.

Estão previstas no RioMar Kennedy as novas lojas da Fast Sho, Fígaro Sport, Planeta Bebê, Outlet Lingerie, Rei do Sushi, Puro Açaí, Handara e Livraria Nobel. De dezembro de 2017 até maio deste ano, foram abertas Vivara, Casas Bahia, Nagem, NS Salões e a Motocare.

A Livraria Nobel se prepara para abrir as portas no empreendimento no segundo semestre deste ano. A nova operação da franquia promete um mix completo de livros, papelaria e de presentes no Piso L2 do shopping RioMar Kennedy.

Ainda maio, chega ao RioMar Fortaleza a franquia da loja Jorge Bischoff, fruto da parceria com o casal de empresários Viviane Ferrer Almada Rodrigues e Tobias Barreto.

Terceira unidade

Nesta semana, os empresários abrem as portas da sua terceira franquia da rede. A loja exclusiva é o mais novo investimento do casal que está à frente das operações da grife no Ceará e projeta encerrar o primeiro semestre de 2018 com 20% de crescimento nos negócios, na comparação com os últimos seis meses do ano de 2017.

"Temos muita confiança em expandir os negócios aqui. Antes de tudo, eu sou uma consumidora que ama a marca e é isso que vejo em cada cliente também", destaca a empresária Viviane Ferrer Almada Rodrigues.