RioMar inaugura quatro novas lojas

00:00 · 13.01.2017

Os fortalezenses já podem conferir as unidades da Zenir, Sapataria Nova, Confort e Ótica Amaral ( Foto: Kid Jr. )

Novas operações foram inauguradas no shopping RioMar Kennedy, o equipamento passa a contar agora com mais quatro lojas, são elas: Zenir, Sapataria Nova, Confort e Ótica Amaral. Os consumidores que frequentam o centro comercial podem visitar as unidades, que já estão em funcionamento.

A Zenir é uma empresa de móveis e eletrodomésticos. Já a Sapataria Nova e a Confort oferecem diversidade em calçados. Por sua vez, a Ótica Amaral, de Maceió (AL), traz variedade de óculos esportivos e de grau. A todo, o equipamento comercial possui 275 lojas e área bruta locável de 53.797 metros quadrados, que conta com seis lojas âncora e 12 megalojas.

No último semestre do ano passado, os fortalezenses contaram com mais de 550 novas opções de lojas e quiosques em shopping centers da cidade. Esse crescimento representou mais emprego e renda para a população e se deve, principalmente, à inauguração do Grand Shopping, do RioMar Kennedy e da reinauguração do North Shopping Fortaleza. Mas há previsão para abertura de dezenas de lojas em outros centros de compras da Capital cearense.