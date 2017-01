Revendedora da Apple inaugura com promoções

00:00 · 19.01.2017

É inaugurada hoje (19) a iOne - prestadora de serviço e revenda varejista premium de produtos tradicionais e assessórios da Apple no Ceará. A unidade foi instalada no North Shopping e promete descontos de 5% para o dia da abertura, com exceção do iPhone 6S (por: R$ 2.499,00 à vista ou R$ 2.699,00 em 10x 269,90) e Mac Air Core i5 (por: R$ 5.499,00 à vista ou R$ 5.999,00 em 10x 599,90).

"Nós seremos a primeira loja premium na Apple na região da Bezerra de Menezes e iremos entregar uma experiência única aos nossos consumidores. Quanto ao mix de produtos, ele também chega completo à iOne, com iPhone, iPad, Ipod, Apple tv e acessórios além de assistência técnica credenciada", explica Nelson Gurgel, gerente de marketing da iOne.

A loja conta com uma área de 150 metros quadrados e abrirá as portas às 19 horas desta quinta-feira (19).

Parceria com a Ibyte

Em Fortaleza, a Ibyte é a parceira revendedora da Apple na iOne. A marca chega com a responsabilidade de entregar uma experiência completa dos apaixonados pelos produtos Apple.

A responsabilidade envolve não somente produtos, mas também serviços - inclusive, assistência técnica. No Brasil, atualmente, há apenas duas Apple Stores, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.