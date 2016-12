Réveillon: troca de itens gera economia de 211%

00:00 · 29.12.2016

De acordo com o s dados da Ceasa, a uva importada está custando R$ 14,00 o quilo e a nacional R$ 4,50, uma variação de 211%. Já a uva passa importada custa R$ 24,00 e a nacional R$ 11,00, uma diferença de 118%

A substituição de itens importados por nacionais é a chave para baratear a ceia do Réveillon. De acordo com levantamento da Ceasa é possível oferecer uma mesa farta e saborosa e economizar de 25% até 211% a partir desta troca.

Durante o jantar de Réveillon, é sempre bom usar frutas secas, castanhas, pêssegos, uvas, maçãs, ameixas e uva passas, mas para quem quer economizar neste fim de ano, a dica do Analista de Mercado da Ceasa, Odálio Girão, é utilizar nas receitas alimentos nacionais. Segundo ele conta, o sabor não é alterado e o bolso do consumidor agradece.

Dentre as trocas sugeridas, a uva passa, por exemplo, muito utilizada em decorações de pratos principais, no arroz e sobremesas, pode ser substituída pela nacional. Na Ceasa, a uva passa importada custa R$ 24,00 já a nacional R$11,00, o que equivale a uma economia de 118%.

Outro alimento citado por Girão é a uva, muito utilizada para sobremesas e até para simpatias e superstições de fim de ano. Neste caso o analista de Mercado afirma que é possível economizar até 211%, já que a uva importada está custando R$14,00 e a nacional R$4,50.

"A pesquisa é o melhor e mais seguro instrumento para fazer economia. Aqui na Ceasa você encontra produtos nacionais de qualidade capazes de substituir os importados que apresentaram alta nos preços deste ano", conclui.

Supermercado

Os consumidores que pretendem ir ao supermercado para fazer as compras do Ano Novo podem ter dificuldades em encontrar produtos nacionais que são tradicionais da ceia do Revéillon. De acordo com o vice-presidente da Associação Cearense de Supermercados (Acesu), Nidovando Pinheiro, alimentos como uva passa, amêndoas e frutas cristalizadas, em sua maioria são importados, e por isso, são oferecidas poucas opções desses produtos nacionais aos clientes.

"A gente tem comprado mais produto importado mesmo, porque na realidade o Brasil produz muito pouco ainda esses produtos específicos. Alimento nacional mais vendido é a ave", ressaltou Pinheiro.

Maior fluxo

Os consumidores que pretendem fazer compras para o período e querem evitar grandes filas e maior tumulto, devem ir hoje para o supermercado. De acordo com o vice-presidente da Acesu o maior fluxo nos supermercados deve acontecer apenas na véspera do feriado, isto é, amanhã (30) e no sábado (31).

A estimativa, como conta Pinheiro, é que haja um leve aumento nas vendas neste ano, em comparação a igual período do ano passado. "O crescimento maior nas vendas deverá ser no consumo de bebidas, nos outros produtos deve haver uma estabilidade nas vendas, em comparação ao ano passado", ressalta.

Para conseguir atender a maior demanda no período, os supermercados prepararam as equipes, além de contratar profissionais para o período. "O próprio fornecedor de produtos voltados para a data, como as aves, está colocando no supermercado pessoas para poder oferecer um melhor atendimento", conclui Pinheiro.