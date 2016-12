Réveillon deve girar R$ 600 mi em Fortaleza

00:00 · 30.12.2016 por Fernanda Cavalli - Repórter

A virada do ano no Aterro da Praia de Iracema deverá ser a grande atração da cidade, oferecendo ao público, formado por 1 milhão de pessoas, 17 minutos de show pirotécnico, que promete ser o mais demorado do País ( FOTO: BRUNO GOMES )

Os dois últimos dias de 2016 prometem impulsionar a economia da Capital cearense. Cerca de R$ 600 milhões devem ser movimentados neste fim de semana, como prevê o titular da Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor), Erick Vasconcelos. Espera-se a visita de 600 mil turistas que ocuparão 95% da rede hoteleira da cidade, impactando 52 setores, com destaque para bares, restaurantes, comércios, além dos sistemas de transporte.

"A previsão é que a gente iguale a ocupação da rede hoteleira do ano passado. Isso significa um incremento, porque apenas neste ano três hotéis foram construídos, sendo dois na Praia do Futuro", comemorou o secretário. Segundo ele, o Réveillon de 2015 gerou R$520 milhões para a economia do Estado, um incremento de 13,33% para este ano.

Festas

A virada do ano no Aterro da Praia de Iracema deverá ser a grande atração da cidade, oferecendo a, aproximadamente, 500 mil turistas, 17 minutos de show pirotécnico, que promete ser o mais demorado do País.

"São eventos como esse que ajudam a lotar e ocupar nossa rede hoteleira. No aterro, é esperado 1 milhão de pessoas, sendo 500 mil turistas", destacou. Ele enfatiza que na alta estação, que segue até o Carnaval, deverá ser injetado na economia do Estado, R$ 2,2 bilhões, 9,09% a mais do que os R$ 2 bilhões calculados em igual período de 2015.

Para o Ano-Novo, hotéis, clubes e barracas de praias apostam, mais uma vez, em festas com grandes atrativos. "O Réveillon sempre é um momento muito importante para a cidade de Fortaleza, que está entre as capitais mais procuradas para esta data", comemorou o gerente geral do Gran Marquise, Philippe Godefroit, que prevê uma ocupação de 80% a 85% no hotel neste fim de semana.

O Gran Marquise oferece duas opções de festas, uma no salão principal e outra na cobertura do empreendimento. "Nós temos dois ambientes. O salão é para 350 pessoas, com banda e DJ, mais tradicional. Já na cobertura, temos outra festa para 200 pessoas, estilo lounge, onde dá para acompanhar a queima de fogos na praia, com bebida e comida liberada", explicou Godefroit. A compra do ingresso para as duas festas pode ser feita até amanhã, ao meio dia.

Há 24 anos, o Marina Park também realiza uma grande festa para a virada do ano. O diretor-geral do hotel, Eliseu Barros, prevê 5 mil pessoas para o evento. "Nós criamos uma marca chamada Réveillon do Marina, conhecida nacionalmente e internacionalmente. Antes do Réveillon do Marina (há 24 anos) a ocupação do hotel era de 30% a 36% no período. Neste ano, será de 92% a 93%, um recuo de que 4% a 5% em relação a igual período de 2015", ressaltou. Neste ano, a grande atração do Marina Park será a cantora Ivete Sangalo.

Restaurantes

Outro segmento muito beneficiado com o maior movimento na cidade, por causa do Réveillon, é o de bares e restaurantes, onde muitas pessoas passam a data. O presidente do Sindicato de Restaurantes, Bares, Barracas de praia, Buffets e similares do Estado de Ceará (Sindirest), Moraes Neto, conta que o setor está muito otimista com as vendas no último fim de semana do ano.

"É uma expectativa muito boa, é quase um alento em relação a todo ano. O ano foi de muita dificuldade, hoje você não consegue mais reserva nos restaurante da Beira-Mar, a expectativa é fantástica", comemorou Moraes Neto.

De acordo com ele, o aumento no consumo não era uma certeza para o setor, sendo uma "agradável surpresa". "Neste ano, houve o aumento a partir do dia 15 de dezembro. Nós somos muito otimistas, não tínhamos isso como certeza em virtude de toda esse problema da crise econômica, foi uma surpresa agradável. Eu acredito que teremos uma alta estação muito boa", concluiu.