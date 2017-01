Retorno da confiança no crescimento marca 2016

00:00 · 26.01.2017

Brasília. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ano de 2016 deve ser lembrado "pela volta da perspectiva de crescimento" da economia. De acordo com Meirelles, no segundo semestre do ano passado houve uma recuperação dos indicadores de confiança empresarial e dos consumidores, redução do risco Brasil e valorização do real em relação ao dólar.

As afirmações do ministro estão em mensagem anexada ao relatório anual da dívida pública federal. Segundo Meirelles, "a celeridade e a abrangência do ajuste fiscal estrutural em curso" foram decisivos para melhorar a confiança em relação à economia. "Pela primeira vez, foi aprovada mudança na Constituição Federal para limitar o crescimento real do gasto público nos próximos 20 anos, mas preservando os pisos das despesas com educação e saúde", destacou. Ele citou ainda a reforma da Previdência, que será discutida este ano.

Segundo o ministro, os impactos da política monetária já se fazem sentir na desaceleração da inflação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que encerrou 2016 em 6,29%, abaixo do teto da meta (4,5%, com margem de dois pontos percentuais para cima ou para baixo).