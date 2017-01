Retomado pente-fino realizado em auxílios

00:00 · 17.01.2017

São Paulo. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomou ontem (16) as perícias do pente-fino nos benefícios por incapacidade. Esses exames extras chegaram a ser iniciados em 2016, mas foram interrompidos porque o governo não conseguiu aprovar o pagamento de um bônus aos médicos peritos. No início deste mês, nova medida provisória - que passa a valer antes da votação - permitiu que os exames recomeçassem.

Com a paralisação das perícias em novembro, os segurados convocados pelo INSS ganharam mais tempo para agendar novas consultas médicas e atualizar exames e laudos médicos.

O advogado previdenciário Rômulo Saraiva explica que é muito comum o médico não incluir no laudo a estimativa da duração da incapacidade. "Os médicos não dizem se a incapacidade é por tempo indeterminado ou por 60 ou 90 dias. Também não falam, muitas vezes, se a incapacidade é total e definitiva", explica.

O segurado, por sua vez, não cobra essas informações por não achar que são importantes. Para o perito, devem ser entregues todos os documentos relacionados à doença, porém, o mais importante é o laudo. Quanto mais detalhado, maiores a chances de o perito concluir o mesmo que o médico e manter o afastamento.

A intenção do governo é conseguir cortar 30% dos auxílios-doença pagos há mais de dois anos, e 5% das aposentadorias por invalidez. O alvo do pente-fino são segurados que não passaram por perícia nesse período.

Na primeira fase da revisão, que analisou os benefícios mais antigos e de segurados mais jovens, 8.442 auxílios-doença foram cancelados, o equivalente a 77,49% das perícias realizadas.

Os demais segurados foram encaminhados à reabilitação profissional ou tiveram o seu benefício transformado em uma aposentadoria por invalidez.