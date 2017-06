Rentabilidade de aplicações afetada

00:00 · 09.06.2017

São Paulo. A crise política afetou a rentabilidade de todos os tipos de fundos de ações, alguns multimercados e até mesmo a renda fixa, segundo dados divulgados ontem (8) pela Anbima (Associação das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais). As denúncias contra o presidente Michel Temer fizeram a Bolsa desabar 9% e o dólar avançar 8% no dia seguinte à divulgação das delações da JBS.

Ao longo das últimas semanas, as perdas foram amenizadas, mas o mercado continua volátil, na expectativa pelo desfecho do julgamento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) da chapa Dilma-Temer.

Com isso, os fundos que aplicam em ações foram os mais atingidos no mês passado. Todas as carteiras dessa classe de ativos tiveram rendimento negativo. Ainda assim, as perdas (em torno de 3%) ficaram abaixo do recuo de 4,12% do Ibovespa - índice que reúne as ações mais negociadas na bolsa de valores brasileira.

Queda

Entre os multimercados (fundos que podem aplicar em renda fixa e variável), cuja expectativa era de recuperação no ano, os efeitos também foram significativos. Uma das principais carteiras dessa classe de ativos, o tipo Macro, teve desvalorização de 1,26% no mês passado.

Na renda fixa, apesar de alguns fundos terem encerrado maio com ganhos, os de longo prazo não tiveram trégua e também caíram - o tipo Renda Fixa Duração Alta Soberano, por exemplo, viu a rentabilidade recuar 0,48%.