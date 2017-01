Regras visam reduzir obras paralisadas no Brasil

00:00 · 04.01.2017

Brasília. O governo federal publicou ontem (2) no Diário Oficial da União (DOU) portaria interministerial com regras para transferência de recursos da União a estados e municípios por meio de convênios e de contratos. O objetivo do governo federal é diminuir o número de obras paralisadas vinculadas a esse tipo de acordo.

A portaria é assinada pelos ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; da Fazenda, e da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União. O documento regulamenta o Decreto 8.943, publicado no fim de 2016.

A nova norma altera regras sobre o repasse das transferências voluntárias da União no início de cada convênio ou contrato, determinando que o pagamento antes do começo das obras caia de 50% para 20%. Além disso, o adiantamento só poderá ser feito após a homologação da licitação.

Adiantamento

A portaria publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União também determina a devolução dos recursos quando não houver início da obra em um período de até seis meses após a liberação do adiantamento.

O dinheiro destinado aos empreendimentos também deverá ser devolvido quando houver a paralisação da obra.

Readequação

Conforme a portaria, também está proibida a readequação de projetos de obras enquadrados na faixa simplificada, ou seja, com valores entre R$ 250 mil e R$ 750 mil.

De acordo com o Ministério do Planejamento, a portaria também facilita a fiscalização dessas obras de menor porte.

Prestação de contas

Pelas novas regras, deve haver prestação de contas financeiras desde a liberação da primeira parcela até o último pagamento de despesas das obras.