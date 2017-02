Reformas microeconômicas sairão na próxima semana

00:00 · 02.02.2017

São Paulo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou ontem (1º) que o governo deve anunciar na próxima semana um pacote de reformas microeconômicas para estimular a economia. Sem dar detalhes, disse tratar-se de medidas já discutidas pelos ministérios da Fazenda, do Planejamento e pelo Banco Central (BC).

"Entre elas, estão a reformulação da lei de recuperação judicial, medidas que visem o fortalecimento do crédito, adicionais às que anunciamos no ano passado, e ações que reforcem as garantias de alienação fiduciária. São medidas que visam à desburocratização", adiantou Meirelles, que fez a palestra de encerramento de um evento para investidores promovido pelo banco Credit Suisse.

Ele reiterou que, assim como a PEC do teto dos gastos, já aprovada, e a reforma da Previdência, em andamento, as novas ações têm por objetivo tirar o Brasil da maior recessão de sua história. Segundo ele, em dezembro já houve recuperação de alguns setores, como indústria automobilística, transporte pesado, e produção de papéis para embalagem. "Isso significa que o País está em processo de retomada do crescimento", disse.

Retomada

O ministro da Fazenda também disse que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve crescer moderadamente no primeiro trimestre e que o País vai sair da recessão. "Estamos saindo da maior recessão da história, diversos setores já começaram a crescer em dezembro. Devemos ter um crescimento moderado no primeiro trimestre e gradualmente, no correr do ano, entrar em uma rota de crescimento sustentado e sustentável. É importante que possamos nos livrar de uma vez por todas desse padrão de voo de galinha", comentou Henrique Meirelles.

Ele voltou a dizer que o PIB deve crescer a uma taxa de 2% no último trimestre deste ano, o que é "forte" para um país que vem de dois anos de recessão. Questionado sobre a revisão que o governo disse que faria na projeção de expansão de 1% do PIB este ano, ele afirmou que a mudança será feita dentro do prazo orçamentário legal, até março.

Inflação

Sobre o intuito do Banco Central de fazer a meta de inflação caminhar, no longo prazo, para 3% ao ano, conforme declarou o presidente da autoridade monetária, Ilan Goldfajn, na última terça-feira, Meirelles disse que o tema está "dando muita controvérsia". "Eu prefiro deixar esse assunto com o presidente do Banco Central. Uma pessoa só falando já está gerando muito mal entendido, duas pessoas falando dá mais", afirmou.

"Mas não há dúvida de que a tendência da inflação no Brasil de longo prazo é de queda, primeiro porque o Banco Central está fazendo um excelente trabalho, segundo porque uma das causas fundamentais da inflação era a expansão fiscal constante e isso está sendo resolvido", disse o ministro da Fazenda.

Ele afirmou ainda que questões que tratam da segurança jurídica de empresas e de produtividade também estão sendo observadas, o que contribui para baixar o juro estrutural e a inflação no País. O ministro disse que vai esperar a proposta do Banco Central ao Conselho Monetário Nacional, que fixará em junho a meta do ano de 2019.

Conforme Meirelles, o governo trabalha em uma melhoria na relação do Tesouro com o Banco Central e isso inclui a criação das chamadas reservas remuneradas dos bancos no BC.