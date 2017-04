'Reforma da Previdência é benevolente'

00:00 · 06.04.2017

Pela proposta do governo para a reforma, os pequenos produtores rurais terão que contribuir para ter direito à aposentadoria ( Foto: Kid Júnior )

Brasília. O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto de Almeida, avalia que, em relação aos valores, a Previdência Social brasileira é "benevolente" quando comparada aos países desenvolvidos, e vai "continuar sendo" mesmo com a aprovação da reforma proposta pelo governo de Michel Temer.

A afirmação foi feita ao comentar o ponto da proposta que coloca como obrigatória a contribuição, por parte do trabalhador, pelo período de 49 anos para receber o benefício integral da aposentadoria. Assim, para se aposentar com a idade mínima proposta pelo governo, de 65 anos, e receber integralmente o benefício, seria necessário começar a trabalhar aos 16 anos de idade e não deixar de contribuir durante nenhum período. Esse é um dos pontos polêmicos da proposta de reforma, criticado amplamente por sindicatos e até por alguns deputados.

Dessa forma, caso a pessoa não contribua durante 49 anos, receberá apenas a aposentadoria proporcional. Conforme Mansueto, os países desenvolvidos também não pagam 100% do salário mínimo. "A média que a pessoa vai ganhar depois da aposentadoria com relação ao último salário recebido é muito alta. Nossa regra é uma das mais benevolentes do mundo", afirmou.

Não há pontos 'inegociáveis'

Ontem, Mansueto também ressaltou que, em respeito ao Congresso, não há pontos da reforma da Previdência que possam ser classificados como "inegociáveis". Ele, no entanto, citou a fixação da idade mínima de acesso à aposentadoria (65 anos) como um dos pontos mais importantes da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) encaminhada pelo Executivo ao Congresso. "Se a reforma for diluída por questões políticas, em dois anos discutiremos de novo as regras de aposentadoria", disse.

Ele assinalou que, sem a reforma, as críticas serão direcionadas ao governo pela necessidade de aumento de imposto.

Já o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, comentou que reformar a Previdência é um trabalho complexo em qualquer lugar do mundo, porém necessário para preservar o benefício previdenciário.

"O intuito é manter a Previdência. Para, isso temos que fazer ajustes", afirmou, acrescentando que, na prática, a regra de idade mínima converge a aposentadoria no Brasil ao que é comum "mundo afora".

Contribuição rural

Conforme Marcelo Caetano, os pequenos produtores rurais - em alguns casos, isentos de contribuição previdenciária - terão que contribuir para ter direito à aposentadoria caso a proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governo seja aprovada no Congresso.

Ele afirmou que a contribuição dos trabalhadores rurais não será alta, com alíquota parecida à cobrada dos microempreendedores urbanos, que pagam 5% do salário para ter acesso ao benefício previdenciário.

"Não fazemos reforma para ter superávit na Previdência rural. Continuará havendo déficit. Mas terá uma contribuição", comentou Marcelo Caetano.

Placar

Após a publicação de um "placar da Previdência" mostrando que apenas 20 deputados são favoráveis ao texto da reforma enviada pelo governo ao Congresso, Mansueto de Almeida sugeriu que o levantamento seja refeito daqui duas semanas, quando, segundo ele, o trabalho de articulação política do governo já terá se refletido em um maior apoio parlamentar à proposta.

Propaganda liberada

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), permitiu que o governo federal volte a veicular publicidade sobre o projeto de reforma da Previdência que pretende aprovar no Congresso Nacional. Alegando "grave lesão à ordem pública administrativa", Cármen Lúcia suspendeu, ontem, uma liminar da Justiça da 1ª Vara Federal de Porto Alegre e uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (segunda instância) que impediam a veiculação de propagandas sobre este tema. Em um trecho da decisão, a ministra Cármen Lúcia apontou que a "proposta de caminho a ser trilhado" apresentada pelo governo "parece melhor que proposta alguma".

Após a decisão da ministra, o Palácio do Planalto publicou, ontem, quatro imagens contendo "mitos e verdades" sobre a reforma da Previdência em seu perfil na rede social Twitter.

Nas imagens, o Planalto diz que é um mito dizer que a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria é injusta com os mais pobres, que vivem menos.

Regras

"Se a reforma for diluída por questões políticas, em dois anos discutiremos de novo as regras de aposentadoria"

Mansueto de Almeida

Secretário do Ministério da Fazenda