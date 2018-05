Rede hoteleira Wyndham prospecta negócios no Ceará

01:00 · 10.05.2018

De olho no mercado nordestino, principalmente no cearense, o Wyndham Hotel Group já iniciou a prospecção de novos negócios no Estado. De acordo com o presidente da rede para a América Latina e Caribe, Alejandro Moreno, Fortaleza e Aquiraz apresentam mais fortemente potencial para receber unidades da marca por conta da infraestrutura e do perfil do consumidor. "O Nordeste é um mercado como destino o ano todo. Estamos vendo vários lugares no Brasil e a Região tem um apelo muito grande. Vamos focar nas parcerias no Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco", acrescentou Moreno, em entrevista concedida ao Diário do Nordeste.

Ainda sem hotéis da rede no Ceará, Moreno afirmou que a chegada de novos voos internacionais ao Estado beneficia a atração de empreendimentos hoteleiros, principalmente de marcas internacionais. "O interessante disso é a questão da mobilidade. O hub em Fortaleza trará muitos benefícios e a hotelaria vai ganhar com isso. Nós queremos fazer parcerias com empreendedores do Estado. Essa é a hora certa para o Ceará tomar um lugar de maior destaque no turismo internacional", avalia.

Moreno comparou ainda o Ceará ao Panamá, que se tornou nos últimos anos um grande centro de conexões de voos. "O Panamá, por exemplo, não tinha um grande apelo turístico, mas depois que o aeroporto se tornou um hub muitas pessoas passam agora por lá e acabam conhecendo o País. O mesmo vai acontecer com Fortaleza", detalha.

Mercado nacional

De acordo com ele, o Brasil é um mercado ainda em ascensão e que representa apenas o terceiro mercado na América Latina, atrás da Argentina e do México. "O País vem apresentando um crescimento constante e ocupa hoje uma posição de destaque na região e, por isso, seguimos crescendo com novos empreendimentos".

No Brasil, a empresa prevê a abertura de dez novos empreendimentos nos próximos meses, em estados como Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro. "O Brasil vem apresentando um crescimento constante e ocupa hoje uma posição de destaque na região e, por isso, seguimos crescendo com novos empreendimentos", explica o Presidente e CEO do Wyndham Hotel Group para a América Latina e Caribe, Alejandro Moreno. "Como líder nos segmentos médio e econômico, a Wyndham se tornou sinônimo de hospedagem democrática e de qualidade. Nossa missão é fazer que viajar seja possível para todos", disse ainda o executivo do grupo para América Latina e Caribe.

Presente hoje em 18 cidades brasileiras com sete bandeiras - entre elas Wyndham, Wyndham Garden, Ramada, Ramada Encore, Tryp, Super 8 e Days Inn - o grupo possui 34 hotéis no País, totalizando uma oferta de mais de 5.650 quartos.

América Latina

Com um portfólio de 20 marcas, o Wyndham Hotel Group vem reforçando sua presença na América Latina e Caribe, onde a companhia vem apresentando um crescimento acelerado nos últimos anos. Na região, está presente em 20 países, com 14 marcas e mais de 200 hotéis, que reúnem mais de 25.000 quartos. Com escritórios em Buenos Aires, São Paulo, México e Miami, o grupo conta com mais de 100 colaboradores, que coordenam as atividades de franquia e gerenciamento hoteleiro na região.

Em 2014, o grupo somava 100 hotéis na América Latina e Caribe. Em três anos, o Wyndham Hotel Group dobrou esse número, encerrando 2017 com 200 unidades. Entre as bandeiras que inauguraram estão o Baymont e a marca de luxo Wyndham Grand. A expectativa é finalizar este ano com 241 hotéis na América Latina e Caribe.