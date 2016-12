Recurso pode impedir que Lei vá à sanção

00:00 · 20.12.2016

Brasília. O projeto que atualiza a Lei Geral de Telecomunicações pode não seguir para sanção presidencial, como esperado. Apesar de aprovado no Senado em caráter terminativo pela Comissão da Agenda Brasil, três recursos pedem que o projeto seja analisado pelo plenário dos senadores. Com o recesso parlamentar, a tramitação do projeto pode ficar travada até 2017.

Segundo a Secretaria-Geral da Mesa Diretora do Senado, os recursos estão, nesse momento, sob análise, para verificar se foram atendidos os requisitos formais. Ao fim desse exame, a secretaria irá decidir se o projeto será encaminhado ao Poder Executivo para sanção, ou se a proposta fica no Senado para ser votada pelo plenário. Bastam nove assinaturas de senadores em exercício para que o projeto seja impedido de ir à sanção.

Os recursos foram elaboradores pelos senadores Vanessa Grazziotin (PCdoB-AC), Paulo Rocha (PT-AM) e José Pimentel (PT-CE). Vanessa argumenta que o projeto passou "silenciosamente" na Comissão da Agenda Brasil. Para ela, a matéria é prejudicial ao País e permite a "entrega" de boa parte da infraestrutura de telecomunicações para o setor privado.