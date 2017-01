Recuperação de crédito sobe 2,2%

00:00 · 19.01.2017

Os últimos 12 meses têm demonstrado uma recuperação de crédito de 2,2% na região Nordeste, segundo informou ontem (18) a Boa Vista SCPC. O número vai na contra-mão dos índices contabilizados para dezembro de 2016 ante novembro do mesmo ano e sobre igual mês de 2015. Respectivamente, a região apontou quedas de 14,8% para o primeiro comparativo e 6,5% para o segundo.

Já entre as regiões, também na comparação em 12 meses, a Boa Vista SCPC observou indicadores positivos em todas as regiões, com exceção da região Sul. Com isso o Sudeste (3,1%) liderou, seguido por Nordeste (2,2%), Norte (1,3%), Centro-Oeste (0,6%) e Sul (-4,5%).

Média nacional

"Apesar das divergências dos indicadores regionais, a média brasileira de recuperação de crédito permaneceu praticamente estável nos valores acumulados em 12 meses ao longo do ano. Desta forma, o quadro de inadimplência na economia manteve-se inalterado, uma vez que fluxo de registros de consumidores inadimplentes realizado nos últimos meses foi também relativamente baixo", avalia a nota enviada pela empresa.

Obtido a partir da quantidade de exclusões dos registros de inadimplentes da base do SCPC, o indicador de recuperação de crédito no País registrou uma alta de 1,5% em 2016. Comparado a igual mês de 2015, assim como foi visto nas regiões, houve queda de 4,2% para os valores de dezembro no balanço para o País. Na análise ante novembro, "o indicador apresentou retração de 7,6%, descontados os efeitos sazonais".