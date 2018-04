Recife FM festeja 37 anos com show de religiosidade

01:00 · 30.04.2018

Uma multidão estimada em 370 mil pessoas lotou a Praia do Pina, Recife (PE), na tarde do sábado de 14 de abril para participar da quinta edição do "Evangelizar é Preciso" e do aniversário dos 37 anos da Recife FM. O evento religioso contou com os shows dos padres João Carlos e Reginaldo Manzotti e diversas outras atrações.

Além do show do padre Reginaldo Manzotti, a grande atração do evento, quem esteve presente pôde apreciar espetáculos circenses, como a apresentação dos bonecos de Olinda. A renda arrecadada com a venda das camisas do evento foi destinada à unidade da Fazenda da Esperança (da Obra de Maria), projeto de reabilitação de dependentes químicos da Igreja Católica.

Aniversário

O Evangelizar é Preciso, que contou com a celebração de uma missa e momentos de adoração e apresentações musicais, foi marcado pela comemoração do 37° aniversário da Rádio Recife FM, emissora pertencente ao Sistema Verdes Mares, líder de audiência do meio FM em Recife. A rádio, que tem apoiado todas as edições do evento, recebeu uma homenagem em celebração ao aniversário da emissora e à pessoa de Marcelo Pitanga, gerente comercial da Recife FM.

Durante a homenagem foi exibido no telão do V Evangelizar é Preciso um vídeo produzido pela organização e neste momento o público do local puxou os parabéns para a rádio. Depois disso, Marcelo Pitanga recebeu uma placa entregue pelo padre Reginaldo Manzotti e a celebração continuou ao som da música "Espalhar Amor", colaboração do padre com a dupla Simone e Simaria.

"Eu me sinto muito em casa com a Recife FM. É uma alegria podermos estar comemorando os 37 anos da Recife FM. As cinco edições do Evangelizar é Preciso foram realizadas em parceria com a Recife FM, com a bênção do arcebispo e com apoio total e ferrenho da direção da rádio. Somos felizes por termos a emissora como principal parceiro do evento", destacou na ocasião o padre Reginaldo Manzotti. Dom Fernando Saburido, arcebispo de Olinda e Recife, agradeceu também a parceria com a Recife FM pelo apoio na realização do evento na capital pernambucana.

O gerente comercial das rádios do Sistema Verdes Mares, Marcelo Pitanga, comemorou a parceria que a Recife FM mantém há nove anos com o padre Reginaldo Manzotti, com a retransmissão do programa "Experiência de Deus", a maior audiência do estado de Pernambuco, que vai ao ar de segunda a sábado, das 10h às 11h.

Pitanga credita o sucesso da Recife FM às grandes promoções que a rádio realiza ao longo do ano, sempre voltadas para os ouvintes, e também à programação de qualidade da emissora com várias faixas de horário de cunho religioso. "Temos as promoções Recifeira, Carona Recife FM, Super Prêmios e estamos com camarotes vips da Recife nos principais eventos da cidade, dentre tantos outros", destacou.

Outro momento marcante do Evangelizar é Preciso foi a presença da mascote da Rádio Recife FM, apresentado ao grande público pela primeira vez, com a bênção do padre Reginaldo Manzotti. A Rádio Recife FM iniciará a campanha de escolha do nome da mascote, na qual os ouvintes poderão votar no nome preferido. Em breve o site estará disponível para votação. A mascote estará presente em todas as ações promocionais da rádio, como reforço de marca da emissora.