Receita vai pagar R$ 4,6 bi a cearenses

00:00 · 07.04.2017

Brasília/Fortaleza. A Receita Federal vai abrir, a partir das 9h de hoje (7), consulta ao lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente aos exercícios de 2008 a 2016. No Ceará, 2.156 declarantes tem direito a receber R$ 4.642.165,76no próximo dia 17 de abril. Segundo a Receita no Estado, desse total, aproximadamente R$ 2,5 milhões são referentes ao ano de 2016 e o restante diz respeito aos anos anteriores.

No Brasil, o crédito bancário será feito para 104.963 contribuintes, totalizando R$ 216,9 milhões. Desse total, R$ 84,2 milhões são contribuintes que tem preferência para receber: 19.043 idosos e 1.812 pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone 146. A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações situação cadastral.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar um agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento no 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (especial para deficientes auditivos) para agendar o crédito.