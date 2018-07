Receita pagará R$ 154,4 mi a 99,8 mil no CE

01:00 · 06.07.2018

A Receita Federal vai creditar, no dia 16 deste mês, R$ 154.434.110,27 (R$ 154,4 milhões) em contas bancárias de 99.857 cearenses. O valor é referente ao segundo lote do Imposto de Renda Pessoa Física 2018 (IRPF), mas engloba também restituições de anos anteriores. Dos 99.857 cearenses que terão direito a sacar o benefício, 97.531 são declarantes do IRPF 2018, totalizando R$ 150,6 milhões, com correção pela taxa Selic de 2,04%. Para 2.326 declarações restantes, referentes ao período entre 2017 e 2009, que totalizam R$ 3,742 milhões, o índice de atualização monetária varia entre 9,87% (2017) e 92,09% (2009).

No Brasil, o crédito bancário será efetuado para 3.360.917 contribuintes, totalizando o valor de R$ 5 bilhões.

A partir das 9h da próxima segunda-feira (9), estará disponível para consulta o segundo lote da restituição, por meio do site da Receita (idg.receita.fazenda.gov.br/) e do Receitafone, pelo número 146.