Receita exige CPF de dependentes a partir de 12 anos

00:00 · 02.02.2017

Brasília. Os contribuintes brasileiros que desejarem incluir seus dependentes na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2017 terão de registrá-los a partir de 12 anos no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Até o momento, a obrigatoriedade era para dependentes a partir de 14 anos de idade.

A alteração está em instrução normativa da Receita Federal publicada ontem no Diário Oficial da União. Segundo nota da Receita, a mudança "reduz casos de retenção de declarações em malha fina e riscos de fraudes relacionadas à inclusão de dependentes fictícios".

Ainda de acordo com a Receita, a medida vai evitar a inclusão do mesmo dependente em mais de uma declaração.

De acordo com Carlos Alberto Occaso, subsecretário de arrecadação e atendimento da Receita, a decisão já vem de alguns anos.

Ele acredita que a medida vai beneficiar tanto o próprio declarante quanto o sistema do órgão.

"Nós visamos que as declarações não incidam em malha para que a gente possa comprovar aquele dependente, além de evitar fraudes".

Início das declarações

A Receita Federal começa a receber a declaração do Imposto de Renda 2017 em 2 de março.

Em 23 de fevereiro, estará disponível para download o programa gerador da declaração no site do órgão (www.Receita.Fazenda.Org.Br). O prazo para entrega termina em 28 de abril.

Como obter o documento

O CPF pode ser obtido pela internet ou nas agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios.

Pela internet, o processo é simples e gratuito, mas os maiores de 18 anos precisam apresentar o título de eleitor. Após a inscrição, será gerado o número de inscrição no CPF e o comprovante. O contribuinte deve anotar o número e imprimir o comprovante. A Receita não envia mais o cartão plástico (azul).

O ideal é também plastificar uma cópia. A Receita destaca que o número é único e definitivo, já que o cadastro não pode ser realizado mais de uma vez.

Nas agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios é cobrada uma taxa de R$ 7.

Nesses locais, quem tem de 12 a 18 anos precisa apresentar um documento de identidade.

Já os maiores de 18 anos necessitam apresentar um documento de identificação e o título de eleitor.

O número do CPF e o comprovante de inscrição são entregues na hora em que são requisitados.

Balanço

No ano passado, cerca de 595 mil contribuintes cearenses enviaram a declaração do Imposto de Renda. O número representa 95% do total de 625 mil declarações esperadas pelo órgão para o Estado.

Já no Brasil, a Receita Federal recebeu 27,9 milhões de documentos do imposto, 239 mil a menos do que o esperado pelo órgão, que era de pouco mais de 28 milhões de declarações.

Opinião do especialista

Controle maior busca elevar a arrecadação

A instrução normativa apresentada pela Receita Federal diz que neste ano os dependentes maiores de 12 anos precisam ter CPF para fins de abatimento no Imposto de Renda. Ano passado, essa idade era de 14 anos. Essa medida tem como intuito maior arrecadar mais e complicar a vida do contribuinte. Instrui um controle cada vez mais completo e dificulta a vida das pessoas no sentido de que os pais terão de tirar o CPF dos filhos antes de fazer a declaração. É uma medida desnecessária na minha opinião. Sob o ponto de vista jurídico, a norma não é ilegal e nem inconstitucional, porém é um excesso para o cidadão. Nos Estados Unidos, onde o sistema é semelhante, o governo prefere confiar no contribuinte. Lá para tirar o CPF, as pessoas precisam de uma justificativa.

Erinaldo Dantas Filho

Advogado Tributarista