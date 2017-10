Receita credita R$ 61 milhões para cearenses

01:00 · 16.10.2017

A Receita Federal credita, hoje (16), R$ 61.202.242,29 (R$ 61,2 milhões) em contas bancárias de 44.369 declarantes cearenses. No quinto lote, são restituídas 42.843 declarações do imposto de renda da pessoa física entregues em 2017, com correção pela taxa Selic, de 4,98%, referentes aos meses entre maio e outubro de 2017, no total de R$ 57,183 milhões.

As 1.526 restituições restantes referem-se a declarações entregues entre 2016 e 2010, que totalizam R$ 4,018 milhões, o índice de atualização monetária pela taxa Selic varia entre 17,70% (2016) e 78,74% (2010). A restituição ficará disponível no banco por um ano, (até 16/10/2018). Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la pela internet, no formulário eletrônico - Pedido de Pagamento e Restituição (Peres), ou diretamente no e-CAC, no link extrato de processamento da Dirpf.

Como consultar

Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita (http://www.Receita.Fazenda.Gov.Br); ligar para o Receitafone 146; ou cadastrar na página da Receita um celular para envio gratuito de mensagem SMS com indicação da data de pagamento. Usuários de tablet ou smarthphone também podem fazer a consulta baixando o aplicativo "Pessoa Física", que permite verificar os valores a restituição.