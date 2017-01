Receita alerta sobre declaração

00:00 · 04.01.2017

Cada brasileiro pode trazer, sem cobrança de impostos, bens do exterior no valor de até US$ 500 (via marítima) ou US$ 300 (via terrestre) ( Foto: Rodrigo Carvalho )

Todo viajante que ingressa no Brasil e que tenha bens a declarar está obrigado a preencher a Declaração de Bens de Viajante (e-DBV), explica a Receita Federal, que preparou o Guia da Alfândega para Viajantes já com o objetivo de esclarecer todas as dúvidas aos turistas brasileiros que forem para o exterior.

O viajante que trouxer outros bens caracterizados como bagagem cujo valor global exceda a cota de isenção deverá pagar imposto de importação, calculado à base de 50% do que exceder a cota de isenção por meio de documento próprio de arrecadação (Darf).

As mercadorias que tenham finalidade comercial, se não forem declaradas pelo viajante, estarão sujeitas à aplicação de multa ou até mesmo à apreensão de mercadorias, para fins de aplicação da pena de perdimento, segundo estabelece as regras seguidas pela Receita Federal.

Regras

Cada brasileiro tem o direito de trazer, sem cobrança de impostos, bens do exterior no valor de até US$ 500 (via marítima ou comercial) ou US$ 300 (via terrestre), desde que caracterizados como bagagem (destinados a uso ou consumo pessoal de cada viajante).

É muito importante que o viajante declare corretamente os bens no momento da entrada no País. Caso não declare e seja pego pela fiscalização o viajante irá pagar os 50% de imposto mais 50% de multa; ou seja, 100% (imposto + multa).

Agravante

Já para a situação em que o contribuinte declarar uma parte dos bens, porém a fiscalização encontrar outros bens que também deviam, mas não foram declarados, as regras seguidas pela Receita Federal estabelecem como agravante uma multa que incidirá sobre o valor total dos bens declarados e não declarados; ou seja: os 50% de multa incidirão sobre todos os bens (cota isenta + excedente declarado + excedente não declarado).

Mais informações:

A cartilha elaborada pela Receita Federal para orientar os brasileiros que viajam ao exterior está disponível o link

Http://bit.Ly/cartilhareceita