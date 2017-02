Receita abre nesta 4ª consulta a lote do IR

00:00 · 07.02.2017

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita ou ligar para o número 146 ( Foto: Fernanda Siebra )

São Paulo. A Receita Federal abre nesta quarta-feira (8) consulta para lote residual do Imposto de Renda dos anos de 2008 a 2016. Quem ficou na malha-fina no ano passado e já corrigiu pendências poderá receber a restituição no próximo dia 15.

Segundo o fisco, 115,8 mil contribuintes devem ser contemplados com restituição total de R$ 250 milhões.

Para saber se teve a declara.Ção liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita (http://www.Receita.Fazenda.Gov.Br/Aplicacoes/ATRJO/ConsRest/Atual.App/paginas/index.Asp), ou ligar para o Receitafone, no número 146.

O dinheiro é depositado na agência bancária indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração. O valor é corrigido pela Selic (taxa básica de juros), mas, após cair na conta, não recebe nenhuma atualização.

Requerimento

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, pelo link fornecido acima.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).