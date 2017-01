Rais deve ser enviada até 17 de março ao Ministério

00:00 · 23.01.2017

Base de informações para indicar quem deve receber o abono do PIS/Pasep, a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) que deve ser entregue pelo empregado ao Ministério do Trabalho teve o prazo de entrega iniciado na última terça-feira (17). Além de servir como fonte de dados para saber quem tem direito ao benefício, a Rais é um guia para que o governo federal obtenha informações para a formulação de políticas públicas.

Os empresários têm dois meses cumprir com esta obrigação, pois o prazo final para o envio das informações da Rais é 17 de março, conforme já divulgou o governo federal.

Disponível na internet no portal www.Rais.Gov.Br, o programa GDRAIS 2016 deve ser utilizado por todas as empresas com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ativo na Receita Federal no ano passado, mesmo que não tenha mais funcionários. O aplicativo deve ter utilizado também pelos inscritos no Cadastro de Empresa Individual (CEI) e os Microempreendedores Individuais (MEI) que tenham empregados.

Segurança

"É preciso ficar atento, realizar os procedimentos de controle e de validação para garantir a segurança dos dados informados e mitigar o risco da perda do prazo e da inexatidão da informação", afirma a conselheira do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Sandra Batista.

Sem citar valores, a conselheira ainda alerta para o rigor e atenção ao repassar as informações por conta das multas muito pesadas para quem atrasa o prazo estabelecida para a Rais.

"Portanto, é necessário que as empresas tenham consciência do valor das informações prestadas na Rais, tanto no aspecto trabalhista quanto no social, e façam o envio de maneira correta e com segurança", reforça a conselheira do CFC.