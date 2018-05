Queixas contra teles crescem 11% no Estado

01:00 · 01.05.2018

O número de reclamações à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) por problemas na prestação de serviços de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga fixa e TV por assinatura no Ceará caiu 24,2% em março deste ano ante igual período do ano passado. De acordo com a agência reguladora, no terceiro mês deste ano foram registradas 5.720 queixas. Ante fevereiro deste ano, quando foram registradas 5.150 reclamações no Ceará, no entanto, o dado representa avanço de 11,1%.

No acumulado do primeiro trimestre, a Anatel recebeu 16.820 queixas no Estado, redução de 19,5% em relação aos primeiros três meses de 2017, quando foram feitas 20.890 reclamações. A queda de 24,2% no Ceará em março representa a décima mais expressiva do País. Tiveram retração ainda maior no número de reclamações à Anatel em março os estados Roraima (36%); Amapá (35,2%); Piauí (31,8%); Rondônia (30,7%); Tocantins (29,4%); Goiás (27%); Maranhão (26,2%); Rio Grande do Norte (25,6%) e Mato Grosso (24,9%).



No País, a Anatel registrou 266,4 mil reclamações de usuários, redução de 57 mil queixas (-17,6%) ante igual mês do ano passado. A telefonia móvel registrou menos 28 mil reclamações (-18,3%), a telefonia fixa menos 14,1 mil (-18,9%), a banda larga fixa menos 3,9 mil (-8,1%) e a TV por assinatura menos 11,8 mil (-25,9%).

A telefonia móvel na modalidade pós-paga registrou um total de 88.653 queixas, os principais motivos foram cobrança (48,46%), qualidade e funcionamento (10,12%), e ofertas e cancelamentos (9,97%). Na modalidade pré-paga, 36.347 reclamações se dividiram entre créditos pré-pagos (41,53%), ofertas, bônus e promoções (17,29%) e qualidade e funcionamento (15,12%). Na telefonia fixa (60.143), as reclamações foram, sobretudo, dentro da temática cobrança (35,3%). Foram registradas 33.640 queixas sobre TV por assinatura, sendo a cobrança (44,6%) o principal motivo.

Na comparação entre o período de janeiro a março de 2018 com janeiro a março de 2017, dos grupos acompanhados pela Anatel, a TIM, na telefonia móvel, com mais 3,4 mil reclamações (2,4%), e a NET, na banda larga fixa, com mais 1,4 mil (7%), foram as únicas a registrarem aumento no número de queixas na prestação dos serviços de telecomunicações. A NET registrou um aumento de 9% no número de reclamações em março de 2018 na comparação a março do ano passado.

Telefonia móvel

Na telefonia móvel, a Vivo apresentou redução de 8,7 mil reclamações (-22,4%) em 12 meses, seguida da Claro, menos 8,1 mil (-23,5%), da Oi, menos 5,3 mil (-25,2%) e da Nextel, com menos 4,8 mil (-47,3%). Na telefonia fixa, a Oi registrou menos 10,9 mil reclamações (-26,7%), a NET, menos 2,2 mil (-23,4%) e a Vivo menos 1,7 mil (-7,4%).

Na TV por assinatura, a SKY registrou menos 5,3 mil reclamações (-30,9%), o grupo NET/Claro menos 4,2 mil (-21,3%), a Oi menos 2 mil (-42%), e a Vivo se manteve estável com 3,1 mil reclamações. Na banda larga fixa, a Oi registrou queda de 6 mil (-26,6%) reclamações e a Vivo apresentou redução de 1.100 reclamações (-7,4%).