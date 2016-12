Qatar conclui a aquisição de 10% da Latam

00:00 · 29.12.2016

Para a Latam, o negócio é uma oportunidade de fortalecer sua posição financeira

São Paulo. A Qatar Airways, por meio da subsidiária Qatar Airways Investments, concluiu a compra de 10% de participação na Latam Airlines. O anúncio foi feito ontem (28) pela Latam. A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em novembro. Na transação, a Qatar exerceu o direito de preferência de compra de 60,8 milhões de novas ações da Latam, a um preço por ação de US$ 10, movimentando US$ 608,4 milhões. O acordo para a Qatar comprar até 10% da Latam foi anunciado em julho deste ano.

Para a Qatar, a operação significa uma oportunidade de investimento e oferece oportunidades potenciais para a malha global da companhia, permitindo inclusive a expansão de seus negócios no Brasil. Já para a Latam, o negócio é uma oportunidade de fortalecer sua posição financeira, permitindo também a exploração de novas opções de conectividade com a Ásia e o Oriente Médio.

O Ceará segue atento aos negócios envolvendo a Latam, uma vez que o Estado é um dos candidatos a receber o centro de conexões de voos (hub) da empresa aérea no Nordeste, ao lado de Pernambuco e Rio Grande do Norte. O empreendimento, no entanto, foi adiado pela empresa e permanece sem data para ser implantado.