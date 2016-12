Publicado decreto do novo Mínimo

00:00 · 31.12.2016

São Paulo. Decreto assinado pelo presidente da República, Michel Temer, com o novo valor do salário mínimo, foi publicado no Diário Oficial da União dessa sexta (30). O Mínimo passou de R$ 880 para R$ 937, e começa a valer a partir de 1° de janeiro de 2017. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão informou que o reajuste significa um aumento de R$ 38,6 bilhões da massa salarial em 2017. Esse valor representa 0,62% do Produto Interno Bruto (PIB) e, segundo o governo, terá "efeitos positivos na retomada do consumo e do crescimento econômico ao longo do ano".

Reajuste a 8 categorias

Também foram publicados no DOU os reajustes salariais de oito categorias de servidores federais cujos acordos foram assinados até maio. Auditores da Receita Federal, peritos médico-previdenciários, auditores fiscais do trabalho, policiais civis e servidores das áreas diplomática e de infraestrutura foram as carreiras beneficiadas.

Segundo o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, os reajustes já estão incluídos na previsão orçamentária de 2017. O impacto estimado pela Pasta é de R$ 3,8 bilhões.