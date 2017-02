Projeto do hub no Nordeste ainda ‘está de pé’, diz Latam

00:00 · 03.02.2017

Segundo a presidente da Latam no Brasil, Claudia Sender, a aprovação da cobrança pelo despacho da bagagem reduzirá o valor das passagens

A presidente da Latam no Brasil, Claudia Sender, disse ontem ao portal G1 que o projeto de hub no Nordeste ainda “está de pé”. Segundo ela, a região é estratégica para a companhia e tem tudo para condensar a demanda de transporte aéreo da América do Sul para a Europa e África. “Conseguiria fazer voos muito interessantes partindo de uma das três cidades escolhidas para hub (Fortaleza, Natal ou Recife). Obviamente, nós esperamos que a demanda retome para que esse projeto ganhe corpo”, afirmou.

Sender avaliou ainda que a questão da concessão dos aeroportos da região gera expectativas boas para a Latam. A companhia aérea, de acordo com ela, espera uma melhoria significativa na estrutura dos terminais concedidos para assim ter condições de tomar uma decisão final.

Concessões

Sender disse também que acha que o modelo de concessão no Brasil ainda segue com um modelo de concessão onerosa, o que faz com que o governo conceda os seus ativos, seja portos, aeroportos ou estradas para aquele que pagar a maior outorga. “O que isso cria no longo prazo é que o comprador do ativo tem que recuperar o investimento, então ele passa esse custo para quem estiver utilizando. No caso dos aeroportos, somos nós, as empresas aéreas”.

De acordo com ela, nas concessões que aconteceram houve aumentos muito expressivos de todas as taxas não tabeladas. “Chegamos a ter um aumento de 600% nas tarifas que os aeroportos nos cobram e isso invariavelmente vai parar no preço da passagem”, completa. Sender defende modelos diferentes em que a rentabilidade do investimento possa se dar de outra forma.

“Existem exemplos de aeroportos na Europa que pagam para as companhias aéreas voarem para lá e a rentabilidade se dá através das lojinhas de presentes, de restaurantes, da venda de serviços no aeroporto”.

Valor das passagens

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou no fim do ano passado a cobrança pelo despacho da primeira bagagem. “Esse é o tipo de medida que traz competitividade de preço para o passageiro. Porque no final das contas hoje todos os passageiros pagam como se estivessem viajando com uma bagagem despachada”, avaliou Sender.

Para ela, a medida da Anac vai trazer uma redução efetiva do preço da passagem. “A nossa estratégia ainda está sendo definida. Mas o que efetivamente a gente quer é garantir que o passageiro que viaja sem a bagagem tenha sempre acesso a uma passagem mais barata do que aquele que viaja com a bagagem.