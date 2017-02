Projeto de lei propõe tributar Uber e 'táxi amigo'

00:00 · 01.02.2017 por Bruno Cabral - Repórter

O projeto prevê cadastro do motorista e do veículo utilizado para a prestação do serviço e proíbe a disponibilização de dados do usuário ( Foto: Helene Santos )

Deverá ser protocolado hoje (1º), na Câmara Municipal, um projeto de lei que visa à regulamentação do serviço de transporte individual privado de passageiros em Fortaleza, no qual se enquadram, por exemplo, o aplicativo Uber, o "táxi amigo", e outras empresas que fazem a intermediação entre motoristas e passageiros. Segundo o autor da projeto, vereador Guilherme Sampaio, a regulamentação deve aumentar a oferta desse tipo de serviço na Capital.

Dentre as medidas, o projeto prevê a exigência de cadastro tanto do motorista como do veículo utilizado para a prestação do serviço de transporte de passageiros e proíbe a disponibilização de quaisquer dados ou informações do usuário para terceiros. "Um dos principais pontos é a segurança da sociedade, que não pode ficar sujeita a qualquer pessoa que queira fazer esse serviço. Estas serão cadastradas pelo poder público, obedecendo regras mínimas de segurança", disse Sampaio. "Então, tudo isso precisa ser regulado", completa.

Concorrência

O vereador acredita que a regulamentação irá ampliar a oferta de transporte individual, tanto de táxis como de serviços prestados por empresas intermediadoras, e que a concorrência poderá induzir ao barateamento das tarifas. "Isso acaba com a informalidade. E, se uma pessoa quiser fazer um 'bico' nas horas vagas prestando esse serviço, ela terá de se cadastrar", disse Sampaio. "Isso é um mercado imenso, e queremos oferecer à sociedade várias opções de transporte saudável", afirma.

Outro ponto da medida é a tributação das empresas que fazem o serviço de intermediação entre motoristas e passageiros. "Uma coisa que é fundamental é que as empresas que prestam esse serviço de intermediação entre usuário e motorista, elas estão sem pagar imposto. Então, assim como já ocorre hoje com qualquer intermediador, elas terão de recolher 5% de ISS (Imposto sobre Serviços)", diz Guilherme Sampaio.

"É importante dizer que a tributação é para a empresa e não para os motoristas", observa o vereador.

Exigências

De acordo com o projeto de lei fica vedado aos motoristas prestadores de serviços de transporte individual privado a utilização de pontos de táxi e corredores exclusivos de transporte público para a prestação do serviço. Também fica proibida a captação de passageiros em vias públicas, estacionamentos ou nas proximidades de prédios públicos ou privados de grande fluxo de pessoas, cuja chamada não tenha sido intermediada por provedor de compartilhamento, central de atendimento ou contato direto, exclusivamente por meio eletrônico ou telefônico, do usuário com o motorista.

"Para os usuários, não muda nada. Para os motoristas, será preciso que eles se cadastrem e garantam a privacidade dos dados e o sigilo dos usuários, que não ultrapassem a capacidade máxima do veículo", disse Sampaio. "Muda muito pouco para o motorista e para o usuário muda para melhor, com mais segurança. A tendência é surjam novos serviços como esse".

Prefeitura

Na última semana, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio também tratou do tema ao ser entrevistado na Rádio Verdes Mares e falou que a regularização do Uber não cabe ao Município.

Na ocasião, Roberto Cláudio afirmou que deve cumprir a lei e alertou: "Nós vamos reforçar a fiscalização, até porque o serviço não é apenas um aplicativo, e sim uma empresa que não paga nenhum imposto e, portanto, está irregular".

Segundo afirmou o prefeito, caberá ao Conselho Nacional de Trânsito (Conatran) decidir sobre a legalização de aplicativos como o Uber.