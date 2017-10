Projeto busca diversificar setor

01:00 · 14.10.2017

A proposta inicial do food truck é disponibilizar comida de qualidade a preços acessíveis. Porém, já há projetos bem diversos neste sentido, como para o funcionamento de assistência veterinária, auxílio técnico para aparelhos celulares e até para a venda de bijuterias, por exemplo.

No entanto, a vereadora Cláudia Gomes esclarece que, hoje, se alguém quiser trabalhar em um truck sem vender alimentos, atuará de maneira ilegal.

"O Município não regulamentou outra atividade que não a culinária nos equipamentos. Conversei com alguns veterinários e me falaram de um 'vet-truck', mas se quiserem tirar um alvará de funcionamento, não tem. Entrei com um projeto para liberar", reclamou.

Antevendo a liberação para outras atividades, empreendedores já estão encomendando veículos para atividades diversas da alimentação. "Temos exemplos de uma loja de bijuterias, outras de acessórios e assistência técnica de celulares, etc. Hoje, todo tipo de loja pode funcionar em trucks. Isso vem há mais de 20 anos ocorrendo no exterior", comentou Adílson Júnior, da Full Trucks Brasil.

