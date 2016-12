Projeção do PIB para 2017 é reduzida pela 10ª vez

00:00 · 27.12.2016

O Boletim Focus, divulgado ontem pelo Banco Central, prevê inflação de 4,85% para o próximo ano

Rio. Os analistas do mercado financeiro consultados semanalmente pelo Banco Central (BC) reduziram pela 10ª vez seguida a previsão para o desempenho da economia no ano que vem. No último relatório divulgado este ano, a expectativa é que o Produto Interno Bruto (PIB) avance apenas 0,50% em 2017.

A previsão para o PIB do ano que vem desacelerando com força. E, agora, os analistas preveem que a economia deve avançar apenas 0,50% - e frente a um recuo profundo em 2016, de 3,49%. Na semana anterior, a expectativa era que a economia cresceria 0,58%. Há duas semanas, a previsão era de 0,70% e, há um mês, de 0,98%. Para o PIB de 2016, a projeção da semana passada era de queda de 3,48%, ou seja, houve uma leva piora no número divulgado ontem, de -0,01 ponto percentual.

Já a expectativa para a inflação deste ano melhorou mais uma vez. Depois de, na semana passada, ficar dentro da meta do governo pela primeira vez desde 13 de novembro de 2015, os analistas ajustaram para baixo a previsão. É a sétima semana seguida em que a expectativa para a taxa de inflação deste ano recua. O levantamento anterior previa que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano ficaria em 6,49%. Já a projeção de ontem ficou em 6,40%.

O ajuste para baixo ocorre após a divulgação da prévia oficial da inflação, o IPCA-15, que desacelerou e ficou em 0,19% em dezembro, após registrar 0,26% em novembro. A taxa, que subiu menos que o esperado por analistas, é a menor para o mês desde 1998, quando ficou em 0,13%. Com isso, o índice fechou o ano em 6,58% - bem abaixo dos 10,71% de 2015.

Em 2015, a inflação oficial estourou em muito a marca tolerada pelo BC, ficando em 10,67%. A meta do governo para este ano é de 4,5%, com tolerância de dois pontos percentuais para cima ou para baixo.

Para 2017, os analistas preveem no Focus divulgado ontem que o IPCA ficará em 4,85%, um pouco abaixo dos 4,90% registrados na semana passada. O resultado previsto para 2017 vem se aproximando do centro da meta, também de 4,5%. A variação que será tolerada pelo BC em 2017 é um pouco menor do que a deste ano, de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

O Focus, de certa forma, acompanha o relatório de inflação divulgado na semana passada pelo BC, que piorou a previsão para o desempenho da economia neste ano de -3,3% para -3,4%. Em relação a 2017, a previsão passou de 1,3% para 0,8% - mais positiva do que a do mercado financeiro. A expectativa de inflação da autarquia passou de 7,3% para 6,5% este ano e foi mantida em 4,4% para 2017.

Juros

A projeção da Selic para 2017 mais uma vez foi mantida inalterada em 10,50%. Há três semanas os analistas mantêm a taxa básica de juros no mesmo patamar. A taxa encerrou este ano em 13,25% ao ano. A cotação prevista para o dólar ao fim deste ano recuou, passando de R$ 3,38 para R$ 3,37. Já para o ano que vem, a expectativa é que a moeda americana suba ante o real e seja vendida a R$ 3,50.