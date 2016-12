Profissionais buscam mais fontes para ter renda extra

00:00 · 24.12.2016

De acordo com o educador financeiro do DSOP, Arthur Lemos, o primeiro passo é identificar quais são as habilidades que podem ser aproveitadas para gerar renda

O avanço da inflação que corroeu o poder de compra dos salários neste ano contribuiu para o aumento da procura por uma segunda ou até terceira fonte de renda pelos trabalhadores, mesmo nos casos de quem conseguiu se manter no emprego. É o que aponta a pesquisa realizada pela agência Dim&Canziam, que mostra que as pessoas estão apostando em hobbies e habilidades pessoais para conseguir complementar a renda.

O educador financeiro DSOP Arthur Lemos avalia que a procura por fontes de renda complementar foi potencializada pelo ambiente econômico desfavorável. "Sob o ponto de vista da educação financeira, é muito importante ter visão de expansão da renda, o que não invalida a importância de se tratar com muito cuidado o dinheiro que está na mão e gastá-lo de forma saudável e consciente", pontua.

Ele aponta que, em teoria, todas as pessoas têm habilidades ou conhecimentos específicos que podem ser oferecidos como serviços e gerar renda. "A grande provocação é saber encontrar essa habilidade e como transformá-la em renda, além de ser necessário ter disciplina para que o desenvolvimento da atividade seja positivo e não atrapalhe o tempo dedicado à fonte de renda primária", explica.

Habilidades

O primeiro passo é identificar quais são as habilidades que podem ser aproveitadas para gerar renda. Quem cozinha, por exemplo, pode vender doces ou salgados a conhecidos. Há ainda quem invista na venda de congelados a quem não tem tempo ou habilidade de fazer o próprio almoço. Outra possibilidade pode ser a de dar aulas, produzir peças de decoração para venda, vai depender do talento.

Segundo o educador, assim como em qualquer atividade econômica ou acadêmica, o sucesso do negócio vai ser relativo ao esforço que é feito, inclusive os que são para complementar a renda principal. Mas ele alerta que, nesses casos, é preciso equilibrar o tempo e a dedicação para que uma renda não atrapalhe a outra. "Se a pessoa precisa entregar oito, dez horas do seu tempo para a atividade principal, precisa fazer ajustes e se virar nas horas que restam".

Alternativas

Um exemplo comum de renda extra que surgiu neste ano foi com a plataforma Uber. Vários são os casos de profissionais de diversas áreas que utilizam o carro próprio nas horas vagas para atender passageiros pela plataforma e complementar a renda.

Na avaliação do educador, esse crescimento pode ser percebido com a presença mais relevante de lojas no e-commerce nos últimos anos. Ele aponta que além de ter um baixo custo de manutenção e não requerer despesas fixas, o ambiente digital também tem um grande potencial de escalabilidade, chegando praticamente a todos os consumidores. Na avaliação de Lemos, esse é um comportamento que o brasileiro deve continuar a manifestar em períodos de recessão econômica, mas com menos intensidade.

Protagonista

Rotina corrida para aproveitar oportunidades

A administradora Cristina Borges trabalha até dez horas por dia, gerenciando uma empresa privada no Centro. Para conseguir uma renda extra para os gastos do fim do ano, ela decidiu vender roupas em domicilio. "A minha rotina de trabalho é bem apertada, mas apareceu a oportunidade, gostei da experiência, foi rentável e vou continuar", ressaltou.

Cristina Borges

Administradora