Produção da CSP atinge 1 mi de toneladas de aço

00:00 · 30.12.2016

O governador Camilo Santana e uma comitiva de secretários visitaram a CSP para conferir o marco da produção da milionésima placa de aço ( Fotos: Carlos Gibaja ) No início deste mês, a Siderúrgica começou a desenvolver a produção de placas de aço de 300 milímetros (mm), conferindo pioneirismo à empresa no País

A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), situada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), atingiu a marca de um milhão de toneladas de placa de aço produzidas. A Siderúrgica também anunciou ontem que prevê o fim da fase de testes, o chamado comissionamento, para fevereiro de 2017. A partir de então, o empreendimento deve entrar em operação plena e irá incrementar a exportação brasileira de placas de aço em 35%, segundo previsão da CSP.

O governador Camilo Santana e uma comitiva de secretários visitaram ontem a CSP para conferir o marco da produção da milionésima placa de aço. Eles se encontraram com o presidente da CSP, Eduardo Parente, com o diretor operacional da Siderúrgica, Dong Ho Kim, e com o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Cláudio Pinho.

"Foram 48 meses de construção deste empreendimento estruturante erguido por cearenses neste Estado. Um orgulho que deve ser de todos, desde a cravação da primeira estaca até a produção da primeira placa de aço", comemorou Parente, que foi oficializado no comando da CSP em outubro. "Chegar à marca de um milhão de toneladas de placas de aço é um momento histórico para o Ceará. Reitero que o Governo do Estado será sempre um grande parceiro da CSP", destacou Camilo Santana.

Nessa quinta-feira (29), também houve a entrega de certificados aos 50 operadores treinados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Ceará (Senai-CE). Do quadro de 2.604 profissionais que trabalham diretamente na CSP, 646 são oriundos do Senai-CE.

A Companhia Siderúrgica do Pecém também divulgou que desde a sua constituição, em 2008, foram investidos R$ 222 milhões em capacitação de mão-de-obra em plantas siderúrgicas no Brasil e no exterior, R$ 24 milhões em projetos sociais e R$ 1,5 milhão por ano em monitoramento ambiental.

Em 2016, a CSP investiu R$ 254 milhões em compras de bens e serviços no Ceará. A estimativa da Siderúrgica é adquirir localmente R$ 520 milhões anuais a partir de 2017, com a movimentação de nove milhões de toneladas de matérias-primas por ano.

Termoelétrica

A companhia também divulgou um balanço das operações da sua usina termoelétrica, em atividade desde o dia 14 de outubro. O equipamento tem capacidade instalada de 200 megawatts (MW), o que garante o fornecimento total da energia para a Siderúrgica e exportação do excedente para o Sistema Interligado Nacional (SIN).

Somente nos meses de outubro e novembro, foram exportados 20.032,81 megawatts-hora (MWh) para o SIN, o que corresponde ao consumo de um mês da cidade de Caucaia, considerando o consumo no município no mês de novembro deste ano, que foi 19.517,39 MWh.

Novas placas e embarques

Um total de 16 navios foram embarcados pelo Porto do Pecém até o dia 20 deste mês, com cerca de 700 mil toneladas de placas de aço da Companhia Siderúrgica do Pecém, exportadas para mais de 10 países, entre eles, Marrocos, Itália, Turquia, Indonésia, México, Estados Unidos e Coreia do Sul.

No início deste mês, a Siderúrgica começou a desenvolver a produção de placas de aço de 300 milímetros (mm), conferindo pioneirismo à empresa no País. Até então, a maior espessura produzida em processo de lingotamento contínuo no Brasil era de 260 mm. As novas placas tiveram como cliente uma usina na República Tcheca.

SIDERÚRGICA

Empregos

2.604 diretos, 1.200 de fornecedores internos, 4.000 de fornecedores externos, 8.000 indiretos, totalizando 15.804.

Exportações

16 navios embarcados pelo Porto do Pecém, com 26.815 placas de aço, até o dia 20 deste mês.

Capacitação

1.452 candidatos para os cargos operacionais foram capacitados, em parceria com o Senai-CE. Foram realizadas 96 horas de treinamento por colaborador. Um total de 97% do efetivo da CSP participou de treinamentos. Houve 17 oportunidades de treinamento por colaborador, 44 mil participações em qualificações, totalizando 25.000 horas de instrução.