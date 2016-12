Procura por informações deixa site da Caixa Instável

00:00 · 23.12.2016

Brasília. O site do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) recebeu tantos acessos de trabalhadores ontem (22) que ficou com o funcionamento instável, admitiu a Caixa Econômica. A equipe de tecnologia da informação do banco foi acionada para possibilitar o retorno do funcionamento normal. O site ficou sobrecarregado devido ao alto número de acessos após o anúncio de que os trabalhadores poderão sacar a totalidade do saldo de contas inativas.

Além do site, outra possibilidade para o trabalhador saber se tem conta inativa - ou o saldo delas - é pelo aplicativo FGTS Fácil. Para acessá-lo é preciso ter o número do NIS, que pode ser localizado nos extratos do FGTS, cartão do PIS, carteira de trabalho, cartão do cidadão ou com o empregador. Caso o trabalhador não tenha um desses documentos, ele pode solicitar a segunda via de inscrição em uma agência da Caixa. Com o número do NIS, o trabalhador precisa fazer um cadastro. O aplicativo permite o acompanhamento da regularidade dos depósitos pela empresa do FGTS. Também é possível consultar a agência da Caixa mais perto para ser atendido, caso precise.