Prioridades estão sendo elencadas

27.01.2017

Brasília. Logo após a retomada das atividades no Congresso Nacional, a cúpula do governo reunirá as lideranças da base aliada para apresentar um pacote de projetos considerados prioritários pelo Executivo. As sessões de votação na Câmara e no Senado devem voltar a ocorrer a partir do próximo dia 2 de fevereiro, depois da eleição para a presidência das respectivas Casas. O conjunto de proposta a ser discutido com as lideranças deverá passar por um pente-fino do presidente Michel Temer hoje (27), em reunião com o líder do governo no Congresso, senador Romero Jucá (PMDB-RR).

"Estamos fechando até amanhã (sexta-feira) uma pauta que o governo vai pedir prioridade, na Câmara e no Senado. Caberá ao presidente Michel Temer anunciá-la. Será uma pauta econômica, social e política", ressaltou Jucá. Na lista de prioridades de projetos que tramitam na Câmara está o que trata da reforma da Previdência.

O texto elaborado pelo Executivo teve a sua admissibilidade aprovada antes do recesso, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A proposta seguirá para discussão de uma Comissão Especial antes de ser discutida no plenário da Casa.

'Acelerar cronograma'

"Temos que acelerar o cronograma porque é muito importante que votemos essa matéria rapidamente. No primeiro semestre temos que ter votado na Câmara. É uma matéria que já está sendo discutida, que é de conhecimento da sociedade. Temos que garantir a aposentadoria presente e futura", ressaltou Jucá.

O líder ressalta que a equipe econômica, a princípio, não pretende negociar mudanças no texto. "O governo apresentou uma proposta que está fechada, mas é claro que o Congresso tem autonomia para propor qualquer tipo de discussão", considerou.

Corpo a corpo

O governo tenta passar uma imagem de neutralidade na disputa, a fim de não criar embaraços para a própria base aliada, embora reservadamente aliados admitam que, na Câmara, a reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e, no Senado, a eleição do peemedebista Eunício Oliveira (CE), facilitariam o andamento das medidas de ajuste.

Também é dada como certa a repetição da estratégia adotada pelo governo quando da tramitação da PEC do Teto no Congresso, em que o próprio Temer, ministros e autoridades envolvidas nas negociações façam um corpo a corpo com parlamentares para convencê-los da necessidade de aprovar as mudanças na Previdência.