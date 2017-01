Previdência complementar pode ter adesão automática

00:00 · 31.01.2017

Sistema pode ter papel importante no ajuste da economia brasileira e na esteira da reforma da Previdência Social ( Foto: Alex Costa )

São Paulo. A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) apresentará na próxima reunião do Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), em março, a mudança da adesão na previdência complementar para um modelo automático dos participantes.

Nesse sistema, a adesão ocorre de forma automática e depois, se o participante quiser sair, tem essa possibilidade.

Segundo o presidente da Abrapp, Luís Ricardo Martins, a adesão automática se mostrou positiva em outros países e também obteve ótimos resultados na Funpresp. Essa foi a forma encontrada pelo governo para contornar o número baixo de participantes da Funpresp, que foi criada em 2013.

O presidente da Abrapp disse que o sistema precisa se remodelar para conseguir, por exemplo, atrair os jovens e até mesmo trabalhadores que são pessoas jurídicas (PJ). Hoje não há produtos específicos para esse público.

Papel importante

O sistema de previdência complementar pode ter um papel importante no momento de ajuste da economia brasileira e na esteira da reforma da Previdência Social, mas o setor necessita de ter regras igualitárias em relação à previdência aberta. A principal diferença está no modelo tributário. "É fundamental ter uma revisão tributária", destacou Martins, em coletiva de imprensa.

A Abrapp propôs, no final do ano passado, uma reestruturação do sistema de previdência complementar. O modelo proposto pela entidade baseia-se em quatro pilares para os novos entrantes. Entre os itens obrigatórios estaria a repartição, com benefício contributivo por repartição para todas as classes trabalhadoras e capitalização - ou seja, benefício contributivo por capitalização com conta vinculada ao trabalhador.

Do lado facultativo, estaria o da previdência complementar coletiva, com capitalização coletiva com incentivos tributários para a formação de poupança de longo prazo e poupança individual, com capitalização individual, também incentivado pela poupança de longo prazo.