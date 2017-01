Prévia da inflação na RMF acelera e vai a 0,53%

00:00 · 20.01.2017

A inflação na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) avançou 0,53% em janeiro, na comparação com dezembro, sendo a maior alta mensal desde setembro de 2016, quando foi registrada alta de 0,56%. Com o resultado de janeiro, a RMF teve a terceira maior inflação do País, entre as 11 regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE para o índice Nacional de Preços ao Consumidor 15 (IPCA-15). O índice, divulgado ontem (19), é considerado a prévia da inflação oficial. No Brasil, a inflação em janeiro ficou em 0,31%.

Na RMF, o grupo Transportes foi o que apresentou maior avanço em janeiro, com alta de 1,05%, em relação a dezembro, seguido pelo grupo Alimentação e Bebidas, com alta de 0,76%. No Brasil, o grupo Alimentação e Bebidas foi o principal responsável pela alta de 0,31% no primeiro mês do ano. O índice subiu 0,46 ponto percentual em relação à alta de dezembro (de -0,18% para 0,28%).

Por outro lado, o grupo Artigos de Residência registrou a maior queda nos preços no mês (-0,20%), na Região Metropolitana de Fortaleza. Entre os subitens deste grupo, a maior alta em RMF foi registrada pelo tomate, com avanço de 18,75% em janeiro, ante dezembro, maior variação do País. Enquanto o feijão carioca, com queda de 10,47% foi o produto com a maior deflação mensal. No grupo Tubérculos, Raízes e Legumes, no qual está inserido o tomate, Fortaleza registrou a maior alta do País, com avanço de 6,74%. No Brasil, este grupo registrou retração de 3,0%. A RMF também obteve a maior alta, entre as regiões pesquisadas, no grupo Frutas (5,53%), enquanto no Brasil o aumento foi de 2,38%.

Isoladamente, a gasolina foi o item com o maior impacto (0,10 pp) sobre o IPCA-15 no País. O preço do litro subiu, em média, 2,43%, refletindo, nas bombas, o reajuste de 8,1% autorizado pela Petrobras nas refinarias, desde 6 de dezembro. Regionalmente, os maiores aumentos foram registrados em Goiânia (4,60%), Brasília (4,32%) e Fortaleza (4,22%).

Acumulado em 12 meses

Se considerada a inflação acumulada entre janeiro de 2016 e janeiro deste ano, Fortaleza foi a região onde houve maior alta dos preços (+7,78%), seguida pela de Salvador (+6,60%) e Belo Horizonte (+6,44%). No País, a inflação acumulada em 12 meses ficou em 5,94%. Na comparação anual, a RMF registrou a maior inflação do País em seis grupos: Alimentação e Bebidas (10,98%); Alimentação no Domicílio (12,18%); Hortaliças e verduras (5,84%); Habitação (6,06%); Combustíveis e Energia (4,64%); e Energia Elétrica residencial (4,08%).

Brasil

Com a alta de 0,31% em janeiro, o IPCA-15 no País apresentou a menor taxa mensal desde 1994. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice caiu para 5,94%, ficando abaixo dos 6,58% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro, embora o grupo das Despesas Pessoais tenha mostrado o resultado mais elevado (0,76%), o grupo Alimentação e Bebidas foi o principal responsável pelo crescimento do IPCA-15, ao passar de -0,18% em dezembro para 0,28% em janeiro.

Regiões metropolitanas

Na região metropolitana de Salvador, a alta dos alimentos chegou a 1,05%, enquanto em Goiânia houve queda (-0,60%). Em quatro das principais regiões metropolitanas do país a alta do IPCA-15 foi superior, em janeiro, à média nacional de 0,31%. São Paulo registrou a mesma taxa de variação. Salvador teve o maior aumento do país, com inflação de 0,63%, pressionada principalmente pelos preços dos alimentos, que subiram 1,05%. Em Brasília, a alta foi de 0,57%, em Fortaleza, de 0,53%, e em Belo Horizonte, de 0,4%. Entre as seis regiões que fecharam janeiro com IPCA-15 menor do que a média nacional, a menor taxa foi registrada em Porto Alegre (0,03%).