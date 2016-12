Prévia da inflação na Capital é a maior do País

00:00 · 22.12.2016

No acumulado do ano, o feijão foi o vilão da inflação. Houve alta no feijão-mulatinho (106,26%), feijão-macassar (76,67%) e feijão-carioca (57,89%). Já o cimento foi o item que teve maior queda, de 20,31% ( Fotos: Alex Costa/ José Leomar )

A Capital cearense e Região Metropolitana acumularam durante o ano de 2016 a maior inflação registrada no País, de 8,50%, como aponta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), que calcula a prévia da inflação, divulgado ontem, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A média do acréscimo dos preços no Brasil foi de 6,58%.

Na variação mensal, entre dezembro e novembro deste ano, a inflação da capital cearense apresentou aumento de 0,40%, a terceira maior alta do País, atrás apenas do Distrito Federal (0,99%) e Recife (0,44%). A média nacional foi de 0,19%.

Os produtos que puxaram a alta na variação mensal em Fortaleza foi a cebola (29,1%), passagens aéreas (28,06%) e a laranja-pêra (12,4%), seguido por melancia (11,45%) e banana-prata (7,21%). Em contraponto, os produtos que apresentaram deflação em dezembro foi o feijão-carioca (-17,02%), milho-verde em conserva (-5,01%) e a batata-inglesa (-4,65%).

Durante o ano

Apesar do feijão não estar entre as principais altas do mês de dezembro, ele foi o principal vilão da inflação em 2016, acumulando os maiores preços. Puxaram a inflação neste ano: o feijão-mulatinho (106,26%), feijão-macassar (76,67%) e feijão-carioca (57,89%). As altas nos preços é seguida pela manteiga (57,39%) e pela farinha de mandioca (55,73%). Nos últimos 12 meses os produtos que apresentaram maiores recuos foram o cimento (-20,31), passagem aérea (-19,07) e cebola (-16,61).

Menor variação desde 1998

No País, a inflação medida pelo IPCA-15 registrou alta de 0,19% em dezembro após subir 0,26% em novembro. É a menor variação para meses de dezembro desde 1998, quando o índice registrou alta de 0,13%.

A prévia da inflação oficial fechou o ano com taxa de 6,58%. A taxa é inferior à observada pelo IPCA-15 do ano passado (10,71%) e está próxima do teto da meta de inflação do governo federal, que é 6,5%. A maior alta de preços em 2016 foi observada no grupo de saúde e cuidados pessoais, que teve inflação de 11,16%. Outros grupos com taxa acima da média do IPCA-15 foram educação (8,96%) e despesas pessoais (7,93%).

Os demais grupos de despesa tiveram as seguintes taxas acumuladas no ano: habitação (3,38%), artigos de residência (3,78%), vestuário (3,94%), transportes (4,31%) e comunicação (1,33%).

O IPCA-15 é calculado com base em preços coletados entre os dias 15 do mês anterior e 15 do mês de referência.