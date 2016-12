Presidente do TST defende autonomia para negociação

00:00 · 26.12.2016

São Paulo. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Martins Filho, defende uma reforma abrangente da legislação trabalhista, em que os acordos coletivos prevaleçam sobre o legislação.

Em entrevista, ele disse crer que um país que elegeu um ex-sindicalista presidente da República não pode considerar imaturos os sindicatos e desprezar a autonomia de patrões e trabalhadores para negociar.

"Revisões são comuns. O próprio TST promoveu revisões gerais em 2011 e 2012, resultando na revisão de 53 verbetes de jurisprudência pacificada. As mudanças foram quase, exclusivamente, para ampliar direitos dos trabalhadores. Isso pesou na época aos empresários e agora mais, em período de crise econômica", explica o presidente, defendendo a atualização das regras.

Admitindo que o trabalhador deve ser protegido pela lei e pela jurisprudência, Gandra avalia ser preciso saber qual a melhor forma de proteger a categoria. Ele aponta, como exemplo, a concessão de estabilidade provisória à gestante em contratos temporários.

De acordo com o presidente, os membros da Corte se dividem naturalmente entre as perspectivas de que o trabalhador será sempre hipossuficiente e que o protecionismo deve ser maior em épocas de crise, e a de que não se deve desprezar a autonomia negocial de sindicatos e empresas, considerando a maturidade do movimento negocial. "Essa última visão é a que tenho", declarou Gandra.

Indenizações

O presidente aponta que, com a consolidação no Tribunal da responsabilidade objetiva do empregador por acidente de trabalho sofrido pelo empregador em que a culpa é de terceiro, as indenizações que são impostas têm sido altíssimas quando há morte ou incapacitação. "E a Constituição exige a culpa ou dolo. Uma indenização dessas é capaz de fechar uma pequena empresa".

Ele acrescenta que o tema dos danos materiais e morais, que não têm regulação na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), é o quinto mais constante nos recursos que chegam ao TST. "Pela falta de lei específica, o subjetivismo dos juízes e a variação das indenizações causam insegurança em quem pensa em abrir um negócio", pondera.

Terceirização

Gandra defende um marco legal que especifique a distinção entre atividade-fim e atividade-meio, para evitar o subjetivismo judicial. "O assunto é tão delicado que ninguém se sente confortável em enfrentá-lo", admite.