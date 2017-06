Presentes e serviços ficam 4,78% mais caros

00:00 · 09.06.2017

Os preços de serviços e presentes para o Dia dos Namorados subiram, em média, 4,78% entre junho de 2016 e maio deste ano, segundo levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre). O percentual é maior que a inflação do período registrada pelo IPC/FGV, de 4,05%.

O índice foi impulsionado pela alta nos preços dos serviços relacionados a data, que subiram 6,14%. Entre as opções mais procuradas pelos casais para aproveitar o Dia dos Namorados, a maior alta foi observada no item teatro, com alta de 27,14%, seguida por show (12,92%) e cinema (6,91%).

Os restaurantes registraram inflação de 5,73%, enquanto os bares e lanchonetes subiram 6,73%. Apenas os hotéis/motéis ficaram mais baratos, registrando deflação de 4,29%.

O coordenador do IPC do FGV/Ibre, André Braz, destaca que, apesar de os serviços estarem subindo acima da inflação, a taxa está recuando, "A recessão e seus efeitos sobre o mercado de trabalho estão reduzindo a demanda por serviços, e os preços estão aumentando com maior lentidão", explica.

Itens

Com uma alta um pouco menor, os presentes subiram, em média, 2,56% - cerca de 1,5 ponto percentual abaixo da inflação do período. Entre os itens de vestuário, tiveram alta as roupas masculinas (2,66%), calçados femininos (3,43%) e calçados masculinos (4,40%), enquanto as roupas femininas deflacionaram 0,66%, segundo a pesquisa.

Enquanto a maior parte desses itens registrou alta, alguns presentes tecnológicos tiveram queda nos preços. Os celulares apresentaram deflação de 5,16%, assim como as máquinas fotográficas (-1,15%). Em contrapartida, computadores e periféricos apresentaram alta de 1,92% no período.

"Os presentes subiram menos, mas possuem, em geral, elevado nível de preços. Os celulares, por exemplo, estão mais baratos, mas o custo de um bom smartphone pode ser superior a R$ 1.000. A esse preço os financiamentos são muito utilizados, mas ainda que os juros estejam recuando, o desemprego está inibindo a compra de bens de alto valor", avalia o coordenador do IPC do FGV/Ibre.

Ainda segundo a análise dele, o momento não é ideal para assumir dívidas. "Nesse caso, só o consumidor que possui dinheiro para a compra à vista deve aproveitar. Compras a prazo vão exigir comprometimento da renda a longo prazo, e a situação do mercado de trabalho não está confortável para a contração de dívidas longas. Os juros estão caindo mais lentamente, pois a inadimplência aumenta com o desemprego elevado".