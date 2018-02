Prêmio Contribuintes celebra 10 anos; relevância consolidada

01:00 · 24.02.2018

Lançado em 2007 como uma forma de reconhecimento do Governo do Estado em parceria com o Sistema Verdes Mares (SVM) às empresas que mais contribuem para a arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Ceará, o Prêmio Contribuintes mostra sua longevidade e chega, neste ano, à sua décima edição. Ao longo da década, mais de 400 empresas cearenses já foram homenageadas, um tributo a quem ajuda a fazer o Estado avançar.

A cerimônia desta 10ª edição do Prêmio Contribuintes será realizada na próxima quarta-feira, 28 de fevereiro, no Centro de Eventos do Ceará. A premiação tem como patrocinadores o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, Banco do Nordeste, M. Dias Branco e Bradesco.

> Honraria gera estímulo ao desenvolvimento

Na ocasião, serão conhecidas as empresas que mais contribuíram com arrecadação de ICMS no período de novembro de 2016 a outubro de 2017, nos segmentos Combustível e Energia, Comunicação e Transporte, Indústria, Atacado e Varejo.

A existência da premiação se deve, dentre outros aspectos, ao apoio dado pelas empresas, mostrando que é possível manter uma relação sadia entre os setores público e privado, e pela receptividade da sociedade, que reconhece a importância do recolhimento do imposto como forma de garantir recursos para o desenvolvimento econômico e social do Ceará.

"Esse reconhecimento dá projeção às empresas cearenses e demonstra que o Estado sabe da importância da empresa privada como arrecadadora de tributos", enfatiza o secretário da Fazenda, Mauro Filho. "O Prêmio Contribuintes mostra que é possível uma convivência limpa entre o setor público e o setor privado quando o objetivo é o bem comum. São empresas comprometidas com o desenvolvimento do Estado", classifica. Para o secretário, a iniciativa estimula as empresas a serem cada vez mais corretas no recolhimento do imposto.

Interior

Apesar de a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) concentrar cerca de 90% do total arrecadado com o ICMS, o Prêmio Contribuintes sempre buscou, ao longo de suas edições, destacar a relevância das cinco microrregiões do Estado do Ceará, com a realização de eventos em cada uma delas (Região Norte, Sul, Central e Centro Sul).

Retorno e investimentos

O secretário Mauro Filho destaca ainda que ao colaborar com o aumento da capacidade de investimento do Estado em áreas prioritárias como educação, saúde, segurança e infraestrutura, a arrecadação do ICMS contribui para geração de novos negócios e de novos empregos. "Com esses recursos, foi possível realizar esse processo de reestruturação da educação no Estado, bem como a reestruturação da saúde, com a construção de hospitais, policlínicas e UPAs em todo o Ceará. Aumentamos o investimento em segurança pública, com a ampliação dos efetivos civil e militar, investimentos em viaturas e inteligência. E também focamos na infraestrutura, principalmente na área de recursos hídricos", aponta o secretário.

Diferencial

O crescimento da arrecadação também contribuiu para a elevação da taxa de investimento, fazendo do Ceará o Estado brasileiro com o maior nível de investimento sobre receita corrente líquida (RCL) em 2016 e 2017, e a expectativa do governo é que esse resultado se repita neste ano. "Hoje, o nosso percentual de investimento sobre a RCL é de 12%, enquanto no segundo Estado com mais aplicação esse percentual é de 8%. Ao todo, investimos cerca de R$ 2,5 bilhões em 2017 e, neste ano, devemos investir aproximadamente R$ 3,2 bilhões", diz o secretário.

Receita do ICMS

Principal fonte de recursos do Estado, responsável por quase 90% da receita total, o ICMS arrecadado em 2017 somou R$ 11,353 bilhões, o que representa um crescimento nominal de 190% em relação ao valor obtido em 2007 (R$ 3,917 bilhões). Desde a primeira edição do Prêmio Contribuintes, o Ceará arrecadou R$ 84,166 bilhões com o imposto. O fortalecimento do recolhimento de impostos do Estado, nos últimos anos, contribuiu para colocar o Ceará entre os estados brasileiros mais equilibrados do ponto de vista fiscal. Além disso, o Estado acaba ganhando um maior grau de autonomia diante das receitas com transferências constitucionais.