Prefeitura vai injetar mais de R$ 627 mi na economia até julho

00:00 · 09.06.2017 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

Em um intervalo de 30 dias, a Prefeitura de Fortaleza vai injetar o total de R$ 627,3 milhões na economia da Capital cearense, somando o pagamento das folhas dos servidores em 1º de junho e 1º de julho, da primeira parcela do 13º salário e das férias coletivas do magistério.

De acordo com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), cerca de 34 mil servidores ativos de Fortaleza e outros 15 mil inativos, entre aposentados e pensionistas, receberão, no dia 19 de junho, 40% do valor do 13º salário, no total de R$ 81,2 milhões.

Na folha de pagamento do dia 1º de julho, serão depositados ainda R$ 13,18 milhões referentes ao valor das férias coletivas do magistério, abrangendo cerca de 9 mil professores em sala de aula. Contando apenas com os salários de 1º de julho, serão pagos R$ 270 milhões aos servidores do município.

"A aplicação desses recursos, de qualquer forma, movimenta a economia. Em tese, as pessoas aproveitam esse dinheiro para botar em dia as contas e para fazer alguma despesa extra. Então, eu acredito que é um investimento", disse o titular da Sepog, Philipe Nottingham.

Ele reiterou que a Prefeitura tem feito um esforço para adiantar o décimo terceiro e cumprir todos os compromissos referentes aos pagamentos dos servidores municipais.

"Hoje a situação financeira de qualquer ente público está muito crítica, mas o prefeito Roberto Cláudio, desde o começo da gestão, tenta honrar compromissos que são prioridade", explicou o secretário da Sepog.

Nottingham lembrou que recentemente a Prefeitura de Fortaleza optou por não realizar o reajuste dos salários dos servidores neste ano, mas que todos os rendimentos seriam pagos em dia. "Estamos fazendo todo o esforço para cumprir os compromissos e vamos cumpri-los", garantiu o secretário.

Reajuste

No fim de maio, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, durante reunião com representantes de sindicatos, informou que os servidores do município não receberiam reajuste em 2017. Segundo o chefe do executivo, a grave crise política e econômica do País impossibilita que a Prefeitura firme qualquer compromisso de aumento salarial.

Roberto Cláudio, na época, já havia dito que, sem reajuste, o principal compromisso seria o pagamento dos servidores em dia ao longo do ano, além de antecipar parte do décimo terceiro, como acontecerá neste mês. Ele garantiu ainda a manutenção dos serviços públicos essenciais, como saúde e educação.

Varejo

De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), Cid Alves, a antecipação da primeira parcela do 13º representa uma notícia boa para o comércio, uma vez que muitos consumidores deverão quitar dívidas, pagar contas atrasadas e fazer novas compras. "São notícias positivas como essas que geram otimismo na população. Sem dúvida, vai haver aumento nas vendas com essa primeira parcela", afirmou Alves.

Ele disse ainda que, no momento atual de crise política e econômica, parte da população fica receosa para fazer novos gastos, mas que os recursos do 13º influenciarão muitos consumidores a gastarem. "É um dinheiro a mais na economia. É uma medida muito positiva para o comércio local e para todos os setores", enfatizou Cid Alves.

Estado

Segundo a Secretaria da Fazenda (Sefaz), ainda não há prazos definidos para o pagamento da primeira parcela do 13º para os servidores estaduais. A Sefaz informou ainda que as informações estão sendo analisadas pelo governador Camilo Santana.