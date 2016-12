Prefeitura de Fortaleza quer cortar R$ 300 mi

00:00 · 23.12.2016 por Armando de Oliveira Lima - Repórter

As medidas de ajuste fiscal na Prefeitura de Fortaleza, anunciadas pelo prefeito Roberto Cláudio desde a diplomação para o segundo mandato, devem representar um gasto a menos de R$ 300 milhões na máquina pública. O chefe do Executivo da Capital voltou a justificar a necessidade de implantar os cortes, semelhante o que fez o governo estadual, para garantir o pagamento de pessoal e a qualidade dos serviços públicos.

"Vamos atrás de onde se pode reduzir despesas sem se comprometer os serviços públicos. Esse é o grande equilíbrio. Não fechamos ainda (a lista) porque são diversas (as medidas), mas vamos fazer coisas básicas e de bom senso como: reduzir cargos comissionados, reduzir número de terceirizados, reduzir carros alugados, reduzir também diárias e gastos com passagem e reduzir apoio a eventos e realização de eventos pelo Município", afirmou no fim da tarde de ontem durante a reinauguração do prédio da Secretaria de Finanças, no Centro da Capital.

De acordo com dito pelo prefeito, reduzindo nestas áreas, ele conseguirá uma série de pequenas economias, as quais somadas ajudarão a Prefeitura a atingir a meta. Outra estratégia já anunciada por Roberto Cláudio é a fusão de algumas secretarias no próximo governo. Sem um número definido de quantas devem ter fim, ele anunciou que deve tornar algumas pastas apenas coordenadorias.

Arrecadação de R$ 5 bilhões

O desempenho do Fisco municipal também foi destacado pelo chefe do Executivo e pelo titular da Secretaria de Finanças, Jurandir Gurgel - segundo o qual a arrecadação em 2016 chegou a cerca de R$ 5 bilhões. O desempenho se deve a aumentos nominais já contabilizados pela pasta para o Imposto Sobre Serviços (ISS) e o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 8% e 15%, respectivamente.

De ISS, o volume arrecadado até 21 de dezembro de 2016 corresponde a R$ 664,12 milhões, enquanto de IPTU foi de R$ 392,91 milhões e o Imposto Sobre Transmissão de Bens Móveis Inter-Vivos (ITBI) foi de R$ 103,45 milhões.

"Nós estamos incidindo 8,5% na folha do servidor no meio de uma crise. Para conseguir fazer isso e pagar 13º é preciso que façamos o esforço fiscal do outro lado. Ou seja, sem aumentar alíquota de imposto, a gente melhorar a eficiência do fisco, combatendo a sonegação", ressaltou Roberto Cláudio.

E afirmou que os trabalhos da Prefeitura, atualmente, são para garantir a eficiência do Fisco municipal, sem interferir nas alíquotas de cada tributo. Segundo o secretário de Finanças, "o que tinha de alterar de legislação a já foi feito, agora, é eficiência nos procedimentos".

A estratégia, segundo acreditam, deve proporcionar novos aumentos na arrecadação para 2017 sem a necessidade de aplicar impostos mais caros aos contribuintes de Fortaleza e, principalmente, fortalecendo a Capital economicamente.

"Tenho mais de 33 anos de serviço público e nunca tinha escutado a expressão calamidade financeira, que é o que está sendo decretado por algumas unidades da federação", declarou Gurgel, afastando essa possibilidade da Capital cearense.

Prédio histórico

As declarações do prefeito e do secretário foram dadas durante a reinauguração do prédio da Secretaria de Finanças, cuja restauração foi completada neste mês. Inaugurado em 1939, o edifício passou para a Prefeitura de Fortaleza em 1947 para sediar o Centro Administrativo do Município na época.

Com o aumento da complexidade da máquina pública, a construção acabou tornando-se a sede da Sefin. A reforma reorganizou departamentos, dinamizou o atendimento aos contribuintes e otimizou o consumo de energia e água. "Quanto mais o uso de espaços do Centro for para fins comerciais e principalmente serviços públicos, mais vida o Centro ganhará", destacou Roberto Cláudio.