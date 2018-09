Preços variam até 334% em supermercados de Fortaleza

01:00 · 20.09.2018

Pesquisar os preços mais vantajosos na hora de ir às compras nos supermercados da Capital cearense pode fazer a diferença no orçamento. O Departamento Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Fortaleza) divulgou ontem (19) pesquisa de preços de 60 produtos em estabelecimentos de todas as regionais de Fortaleza. A maior diferença de preços entre um local e outro foi constatada na banana, que foi encontrada de R$ 1,38 a R$ 5,49, variação de 334,05%. Em seguida, aparece a farinha, com uma variação de 316,66%, sendo vendida entre R$ 1,98 e R$ 8,25.

Essa foi a primeira pesquisa do Procon Fortaleza publicada no aplicativo para celular "Proconomizar", lançado recentemente pelo órgão de defesa dos consumidores. Em setembro, o valor médio do conjunto de 60 produtos e alimentos pesquisados pelo Procon Fortaleza foi de R$ 425,48, alta de 0,42% em relação ao mês anterior. O levantamento de setembro, realizado entre os dias 12 e 14, indica que a Regional VI, onde estão bairros como Aerolândia, Passaré e Messejana, tem os preços mais elevados (até R$ 474,39). Já os bairros Benfica, Demócrito Rocha e Parangaba, na Regional IV, têm os menores preços (R$ 284,47).

Facilidade

Para a diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, ficou mais fácil para o consumidor conferir os preços, utilizando o aplicativo "Proconomizar", que reúne essas informações. "Agora, na palma da mão, o consumidor pode acompanhar os preços, inclusive, antes de sair de casa, avaliando a distância e os locais pesquisados", afirma, acrescentando que o Procon está avaliando aumentar a quantidade de estabelecimentos, o que vai favorecer mais consumidores.

Levantamento completo

A relação com os produtos e locais pesquisados pelo Procon Fortaleza pode ser conferida clicando aqui