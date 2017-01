Preços para menor renda sobem 8,61%

00:00 · 12.01.2017

O INPC da Região Metropolitana em 2016 foi o maior do País. O índice calcula a inflação para quem ganha de um a cinco salários mínimos ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

Fortaleza/Rio. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos, apresentou variação de 8,61% na Região Metropolitana de Fortaleza em 2016. Maior alta do País, de acordo com os dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Brasil, o INPC fechou o ano passado com resultado acumulado de 6,58%, acima da meta fixada pelo Banco Central.

Em dezembro, no País, o INPC variou 0,14%, ficando 0,07 ponto percentual acima da taxa de 0,07% de novembro. O acumulado no ano (6,58%), no entanto, também ficou bem abaixo do que os 11,28% registrados em 2015. Em dezembro de 2015, o INPC foi de 0,9%.

Os produtos alimentícios variaram 0,05% em dezembro de 2016, depois de recuarem (-0,31%) em novembro. Já os produtos não alimentícios (0,18%) subiram menos do que em novembro (0,25%). No resultado mensal, o INPC regional mais elevado foi o de Brasília (0,87%), onde os alimentos subiram 0,7%, bem acima do índice nacional (0,05%). O menor índice foi da região metropolitana de Curitiba (-0,15%).