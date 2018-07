Preços nas barracas de praia da Capital variam mais de 60%

01:00 · 18.07.2018 por Lígia Costa - Repórter

Considerado um dos períodos do ano de maior faturamento para as barracas de praia, julho é momento de o turista e fortalezense movimentar a orla cearense, mas também de ficar atento a quanto vai custar consumir nesses locais. Em quatro estabelecimentos da Praia do Futuro, os preços dos produtos chegam a variar até mais de 60%, conforme pesquisa direta realizada no último dia 15 de julho.

Protagonista no cardápio cearense, o caranguejo (unidade) foi o produto a apresentar a maior variação, de 60,5%. No estabelecimento mais em conta, o crustáceo chega a sair a R$ 6,00, enquanto que na barraca mais cara, custa R$ 9,63.

A bolinha de peixe, servida em porções de 12 unidades, também garantiu uma das maiores variações (60,40%), comercializada por valores que iam de R$ 14,90 a R$ 23,90.



Almoço

O prato com tilápia para duas a quatro pessoas, com uma a quatro guarnições, também teve uma diferença de R$ 20,00 de um local para o outro, ou uma variação de 50,12%.

A cerveja Heineken (600 ml), por sua vez, foi o item a ter menor variação (18,34%), podendo ser encontrada a R$ 10,90 e R$ 12,90. O preço da macaxeira frita (350 g) também não foi tão diferente de um estabelecimento para outro. O menor preço visto foi de R$ 16,50 e o maior de R$ 20,60.

Valores inalterados

Apesar da mudança significativa de preços de um estabelecimento para outro, a presidente da Associação dos Empresário da Praia do Futuro (AEPFuturo), Fátima Queiroz, garante que não houve nenhuma alteração de cardápio ou de preços acordada junto aos empresários para essa alta estação.

"A gente só mexe com preço quando existe alteração por parte do fornecedor de algum produto. No mais, está tudo tranquilo, a praia está bem movimentada e os preços normais", afirma Queiroz, ressaltando que, até mesmo o valor do caranguejo, às vezes mais alto devido ao defeso ou falta do produto por caças predatórias, se manteve estável.

Oportunidades de emprego

Alta estação é tempo de o empresário faturar mais e aumentar o seu quadro de funcionários para atender a maior demanda. Segundo Fátima Queiroz, das cerca de 300 vagas temporárias anunciadas no fim de maio para o segmento, boa parte foi ocupada. Entretanto, ainda há oportunidades disponíveis.

"A maior parte das barracas estão com os seus quadros formados, mas ainda há vagas para garçom e também para supervisor, um personagem raro porque tem que ter uma vocação de liderança", diz.

Embora não mensure a quantidade de vagas ou especifique quais barracas ainda estão abertas a receber novos profissionais, Fátima Queiroz recomenda aos interessados buscarem as maiores barracas. "As menores já têm quadro fechado e é onde geralmente trabalha uma família", observa.

Expectativa positiva

Apesar da crise econômica ainda afetar empreendimentos de todo o País, a presidente da AEPFuturo estima fechar julho de 2018 com um incremento de 15% nas vendas nas barracas, ante julho do ano passado.

Além das férias escolares, a Copa do Mundo da Rússia, encerrada no último dia 15, e a micareta Fortal ajudam a impulsionar as boas perspectivas do setor para o período.

Sem contar a valorização do dólar, que tem levado muitos turistas brasileiros a viajarem para destinos dentro do próprio País. "Esse ano, temos a possibilidade de receber um maior público de Fortaleza e de turistas que preferem o Brasil e têm Fortaleza como destino".

A micareta Fortal ocorre tradicionalmente na última semana do mês de julho. Nessa edição, será realizada entre os dias 26 a 29, na Cidade Fortal. Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Bell Marques, Wesley Safadão e Luan Santana estão entre as principais atrações.