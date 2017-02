Preços na praia mostram variação de até 129%

00:00 · 04.02.2017 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

Produto muito consumido por quem visita a praia, o caranguejo pode ser encontrado com uma diferença de preço de até 21,7%, dependendo da barraca escolhida. Já o valor da cerveja pode variar até 18,75% ( Foto: Kiko Silva )

A Praia do Futuro é um dos principais pontos turísticos de Fortaleza. Nesta época do ano, turistas e moradores da Capital seguem lotando as barracas de praia, aumentando consideravelmente a movimentação dos estabelecimentos. Apesar disso, muitos consumidores reclamam dos preços nos cardápios.

Em pesquisa direta realizada em oito barracas, no dia 1º de fevereiro, a caipirinha foi a campeã em relação às variações observadas. Em média, o valor da bebida oscilou 129%, indo de R$ 6,50 a R$ 14,90 no estabelecimento mais caro.

Para a estudante Carla Melo, 29 anos, turista de Brasília, os valores dos produtos do cardápio estão elevados. “Desde criança eu venho a Fortaleza, mas este ano eu estou achando os preços muito altos. Os pratos não são bem servidos”, reitera.

Carla, que está acompanhada de duas amigas, diz que não vale mais a pena fazer qualquer refeição na praia. “Não é mais acessível. A pessoa precisa ser pelo menos de classe média para poder frequentar essas barracas. A estrutura é boa, mas fiquei chocada este ano com Fortaleza por conta dos preços”, reforça. Segundo Luiza Moreira, 25, se o turista sair da Praia do Futuro e for almoçar na Cidade 2000, bairro vizinho, ele encontra boas opções com preços justos.

“Os preços na praia estão muito caros, e nós estamos evitando consumir aqui, no máximo uma água de coco, uma cerveja, e quando a gente sente fome a gente divide um petisco”, afirma. Já para Daniela Baí, 29, no geral, os preços dos alimentos das barracas são mais caros do que em Brasília. “Eu achei os preços dos picolés de marca regional bem caros, praticamente dobrou de dois anos pra cá, em comparação com a última vez que eu vim aqui”, conta.

Sem pensar no almoço na praia, as amigas optam por restaurantes em outros bairros da Capital. Elas alegam, principalmente, os valores altos e a demora no atendimento. A peixada, um dos itens pesquisados, apresentou variação de preço de quase 52,8%. O peixe servido, normalmente o pargo de 1 kg, com arroz, pirão e legumes, valia R$ 109,90 na barraca mais cara. Já o preço mais em conta foi encontrado por R$ 71,90.

Já o caranguejo, iguaria muito popular, também foi um dos produtos que tiveram reajuste nas barracas de praia. Em algumas delas, o produto é vendido a partir de três unidades e os kits variaram em média 21,7%.

A cerveja foi outro produto que teve variação de preços, em média 18,75%. Na comparação, o valor da bebida oscilou de R$ 8,00 a R$ 9,90. Para o turista de Salvador, Fernando Caetano, 58, os preços das opções disponíveis nos cardápios estão elevados. “Em comparação com Salvador, os preços aqui na praia são mais caros, inclusive os da cerveja que nós achamos muito alto”.

Petiscos

Os dois petiscos mais populares entre os consumidores das barracas da Praia do Futuro, a batata frita e a bolinha de peixe, também apresentaram variações nos preços. De acordo com a pesquisa direta, a batata frita oscilou em média 25,15% e a bolinha de peixe, quase 56,25%.

Na barraca mais cara, a batata custava R$ 19,90, e na mais barata, R$ 15,90. Já o preço da bolinha de peixe variou de R$ 16 a R$ 25 nas barracas pesquisadas.

“Nós sempre optamos vir aqui porque é mais próximo de casa, mas percebemos que os preços estão um pouco abusivos. Houve uma modificação nos valores desde a última vez que viemos à praia. Eu acredito que subiu algo em torno de 20%”, diz Henrique Silva, 25 anos.

Empresários justificam

Para o vice-presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro, Flávio Costa, não foram todos os estabelecimentos que fizeram alteração no valor dos produtos. “Nem todas as barracas mexeram no preço, mas tivemos que reajustar o valor do pargo e do camarão”. Segundo ele, no caso do crustáceo, o valor praticamente dobrou para os empresários. “Não repassamos todo o reajuste para os consumidores”. Costa explica que o aumento no preço do camarão foi causado pela doença da mancha branca, que atingiu o litoral cearense ano passado.