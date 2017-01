Preços dos litros da gasolina e do diesel não baixam no Ceará

00:00 · 28.01.2017

Um dia após a Petrobras anunciar a redução dos preços dos combustíveis nas refinarias, a partir de sexta-feira (27), os postos de Fortaleza ainda não haviam repassado a diminuição ao consumidor. Uma pesquisa feita pela reportagem em 23 postos da Capital constatou que o litro da gasolina era vendido de R$ 3,96 a R$ 3,99, praticamente o mesmo intervalo de preços observado na última pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo o Sistema de Levantamento de Preços (SLP) da ANP, entre os dias 15 e 21 de janeiro, o litro da gasolina em Fortaleza era vendido de R$ 3,94 a R$ 3,99, com um preço médio de R$ 3,97. Já o litro do diesel observado pela reportagem na sexta-feira, variou de R$ 3,26 a R$ 3,39, enquanto o último SLP constatou uma variação de R$ 3,24 a R$ 3,39, com preço médio de R$ 3,30, na Capital.

Na quinta-feira (26), a Petrobras anunciou que o valor do diesel nas refinarias iria cair 5,1%, em média, e o da gasolina em 1,4%, também em média.

Na ocasião, a estatal estimou que, se o ajuste for integralmente repassado e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, o diesel poderia cair 2,6% ou cerca de R$ 0,08 por litro, em média, e a gasolina, 0,4%, o que corresponderia a R$ 0,02 por litro, em média.

No Estado, o levantamento da ANP constatou que o preço médio da gasolina era de R$ 3,98, o litro, sendo o maior valor em Crateús (R$ 4,21) e o menor no Crato (R$ 3,85).

Já o preço médio do diesel nos postos cearenses foi de R$ 3,36. O maior valor (R$ 3,49) foi observado em Limoeiro do Norte, Canindé e Quixadá, e o menor (R$ 3,19), em Icó.

Questionado sobre o impacto da redução para os postos do Estado, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou, em nota, "que aguarda maiores definições para se pronunciar".

Ainda na quinta-feira, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro), José Alberto Gouveia, havia afirmado que a redução do preço dos combustíveis nas bombas depende de um repasse pelas distribuidoras, sendo menos provável que chegue ao consumidor final no caso da gasolina. "No caso da gasolina, acredito que será difícil porque a queda não é significativa, mas para o diesel deve sim ter diminuição dos preços nos postos", afirmou.

Motivos da redução

Segundo a Petrobras, a redução do preço dos combustíveis é explicada principalmente pelo efeito da valorização do real desde a última revisão de preços, feita em 5 de janeiro. Na data, a empresa aumentou o preço do diesel em 6,1%, em média, mas não alterou o valor do preço da gasolina. A companhia também citou ajustes na competitividade da empresa no mercado interno além da redução dos preços dos derivados nos mercados internacionais, "especialmente do diesel, que registrou uma elevação de estoques em função de um inverno menos rigoroso que o inicialmente previsto no hemisfério norte".

"A Petrobras reafirma sua política de revisão de preços pelos menos uma vez a cada 30 dias, o que lhe dá a flexibilidade necessária para lidar com variáveis com alta volatilidade", informou a companhia. "Os novos preços continuam com uma margem positiva em relação à paridade internacional, conforme princípio da política anunciada, e estão alinhados com os objetivos do plano de negócios 2017/2021".

A nova política de preços da Petrobras foi anunciada em outubro de 2016, quando criou o Grupo Executivo de Mercado e Preços (Gemp).