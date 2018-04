Preços de produtos variam até 147,1%, indica pesquisa

01:00 · 28.04.2018

Empenhar-se em fazer pesquisa de preços na hora de comprar o presente de Dia das Mães para este ano pode levar a uma economia de até 147,1%, a depender do produto desejado. É o que constata a pesquisa do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) do Ministério Público do Estado do Ceará apresentado nessa sexta (27). A variação em questão foi vista nos valores de uma fritadeira Air Fryer da marca Mondial, encontrada a R$ 295,01 no estabelecimento mais barato e a R$ 729 no local mas caro.

Também apresentou variação expressiva, de mais de 100% entre um local e outro, a tradicional cesta de café da manhã, que foi encontrada entre R$ 85 e R$ 190, diferença de 123,53%. O Decon colheu os preços do item considerando as cestas com entre 25 e 35 itens em oito estabelecimentos na Capital cearense.

Outras variações expressivas foram encontradas pelo órgão nos preços da fritadeira Air Fryer da Britânia (85,97%), sendo R$ 286,92 o menor preço encontrado e R$ 399 o valor máximo. Também apresentaram diferenças de preços acima dos 50% entre um estabelecimento e outro o celular Motorola Moto G5 Dual Chip (81,27%); a prancha para cabelos Red Ionix Hp (81,07%); prancha para cabelos Ion Bivolt Taiff (68,63%); secador de cabelos Ion Pro Mallory Bivolt (62,58%); secador de cabelos Fox Ion Taiff (56,22%) e celular Samsung Galaxy J7 Prime Dual Chip (50,06%).

Item tradicionalmente buscado como forma de presentear na data, o buquê de rosas mais barato representa uma economia de 26,67% se levado em consideração o preço mais barato (R$ 75) e o mais caro (R$ 95).

Intenção

De acordo com o Decon, a intenção dos compradores volta-se para aparelhos eletrônicos do setor de beleza, como chapinhas, secadores e modeladores de cabelo, para as fritadeiras que dispensam o uso de óleo, smartphones e, antecipando a demanda da Copa do Mundo de 2018, os aparelhos de TV são os mais pretendidos, segundo o Decon.

Itens mais procurados