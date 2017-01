Preço de passagem aérea para Fortaleza varia até 168%

00:00 · 06.01.2017

Os turistas brasileiros que não se programaram com antecedência, mas ainda desejam vir a Fortaleza neste mês para aproveitar as férias vão pagar caro pelas passagens aéreas, cujos preços já ficam mais elevados por conta do período de alta estação. Os valores dos bilhetes de ida para o próximo dia 15 (domingo), com saída de destinos que costumam emitir vários visitantes ao Ceará, variam até 168,6%.

A reportagem pesquisou os preços das principais companhia aéreas do País (Avianca, Azul, Gol e Latam), tendo voos com origem em Brasília (DF), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ). A passagem mais barata encontrada, na manhã dessa quinta-feira (5), foi da Gol, no valor de R$ 408, com saída do Recife. Custando R$ 1.096, a mais cara foi da Avianca, também com origem no aeroporto da capital pernambucana.

Porém, enquanto o voo da Gol é direto, demorando 1h10, o da Avianca tem duas paradas, fazendo com que o passageiro espere 11h38 para chegar ao destino final. Vale destacar que a passagem mais "salgada" tem origem no destino que está mais próximo a Fortaleza geograficamente. O segundo bilhete mais caro é da Azul, no valor de R$ 813 e referente a um voo com saída do Rio de Janeiro. A viagem também tem duas paradas e demora 13h04 (considerando o horário de verão). Para este mesmo trecho, o passageiro consegue comprar uma passagem da Avianca por R$ 491, com voo direto, uma diferença que chega a R$ 322 ou 65,5%.

Já o terceiro valor mais elevado é de uma passagem da Gol, por R$ 779, com saída do aeroporto de Brasília. Entre as cinco cidades pesquisadas pela reportagem, a capital federal apresenta os bilhetes mais caros. Para o mesmo trecho no dia 15 de janeiro, o preço mais baixo é disponibilizado pela Avianca, a R$ 705, uma variação de apenas R$ 74 ou 10,5%.

O economista Alex Araújo lembra que a Capital cearense é um dos destinos mais procurados do Brasil na alta estação, fazendo com que a demanda por passagens aéreas aumente durante o período e os preços subam consideravelmente. Por isso, planejar a viagem e não deixar a compra para última hora é fundamental para o viajante que deseja economizar.

"O mercado de passagens aéreas é bem dinâmico, pois segue a lei da demanda e da oferta. Mesmo com as companhias oferecendo voos extras neste período, o número de assentos está bem menor em relação a anos anteriores, por conta da crise econômica. O consumidor que ainda não comprou a passagem tem que pesquisar, mas, provavelmente, não vai fugir dos preços altos", observa.

Mais em conta

Depois da Gol, cujo voo de Recife para Fortaleza custava R$ 408, a opção mais em conta ontem era da Latam, no valor de R$ 483, com origem em São Paulo. Em seguida, o trecho mais econômico para a Capital cearense era da Avianca, de R$ 491, como saída do Rio de Janeiro, como já foi observado anteriormente.

Em relação ao turista que deseja vir de Porto Alegre, o bilhete mais caro, com saída no dia 15 deste mês, é da Gol. O consumidor tem que desembolsar R$ 774 para pegar um voo que tem uma parada e demora 6h05. Para o mesmo trecho, a opção mais econômica é da Latam, no valor de R$ 607. O voo também tem uma parada antes do destino final, demorando 9h21. No entanto, o passageiro consegue economizar R$ 167 ou 24,5%.

Impacto na economia

A Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) estima que neste período de alta estação, que começou no dia 15 e dezembro e segue até o Carnaval (28 de fevereiro), o Estado receba 1.022.000 de turistas. O número projetado é 1,8% maior que o registrado em igual período do ano passado (1.004.259 visitantes).

A demanda deverá ser responsável por 76% de ocupação na rede hoteleira. O gasto médio de cada turista é estimado em R$ 2.420, gerando uma receita turística de R$ 2,4 bilhões. A projeção da Setur para o impacto na economia do Estado é de cerca de R$ 4,3 bilhões.

Oferta de voos

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), está prevista a chegada/partida de 687 voos extras para Fortaleza entre dezembro de 2016 e fevereiro deste ano. São 548 voos da Gol, 51 da Latam e 88 da Azul. Segundo o Ministério do Turismo, a Capital será o segundo destino mais procurado do Nordeste.