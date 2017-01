Preço da gasolina segue inalterado em Fortaleza

00:00 · 31.01.2017

Mesmo com a redução dos preços do diesel e da gasolina nas refinarias brasileiras, anunciado na última quinta-feira (26) pela Petrobras, os preços praticados em Fortaleza não sofreram alteração. Assim como verificado pela reportagem, após pesquisa em 23 postos da Capital, na sexta-feira da semana passada, ontem (30), o litro da gasolina era vendido de R$ 3,96 a R$ 3,99, enquanto o do diesel variava de R$ 3,26 a R$ 3,39.

Segundo a última pesquisa semanal realizada pela ANP, realizada entre os dias 15 e 21 de janeiro, o litro da gasolina em Fortaleza era vendido de R$ 3,94 a R$ 3,99, com um preço médio de R$ 3,97, enquanto o litro do diesel era vendido de R$ 3,24 a R$ 3,39, com preço médio de R$ 3,30.

Já considerando todo o Estado, o levantamento da ANP constatou que o preço médio do litro da gasolina era vendido a R$ 3,98, sendo o maior valor em Crateús (R$ 4,21) e o menor no Crato (R$ 3,85). Já o preço médio do diesel nos postos cearenses foi de R$ 3,36, sendo o maior valor (R$ 3,49) observado nos municípios de Limoeiro do Norte, Canindé e Quixadá, e o menor (R$ 3,19), em Icó.

Decisão da Petrobras

Na última quinta-feira (26), a Petrobras anunciou a redução do valor do diesel nas refinarias de 5,1%, em média, e o da gasolina de 1,4%, também na média. Na ocasião, a estatal estimou que, se o ajuste fosse integralmente repassado e não houvesse alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, o diesel poderia cair 2,6% ou cerca de R$ 0,08 por litro, em média, e a gasolina, 0,4%, o que corresponderia a R$ 0,02 por litro, em média.

A companhia informou que a decisão é explicada principalmente pelo efeito da valorização do real desde a última revisão de preços, feita em 5 de janeiro, quando o preço do diesel subiu 6,1%, em média, e o da gasolina permaneceu inalterado.

Procurado pela reportagem, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) disse que "não tem a missão de formar nem de informar preço de combustíveis".