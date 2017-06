Precatórios: MPF suspende pagamento de R$ 12,6 mi

00:00 · 14.06.2017

Valor foi destacado em precatório em favor do Município para pagar serviços advocatícios ( Foto: Tuno Vieira )

A Justiça suspendeu o pagamento de precatórios que somam mais de R$ 12,6 milhões a bancas de Advocacia, referentes a contratos firmados através de uma conveniada da Prefeitura de Tianguá, no Interior do Ceará. Os valores foram destacados em precatório expedido em favor do Município para quitar dívida com serviços advocatícios, cujo contrato teve a regularidade questionada por ação movida pelo Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE).

A Prefeitura de Tianguá fez convênio com a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) para promover processo judicial reivindicando complementação de repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pela União. A Aprece, por sua vez, subcontratou o serviço para as empresas Smart Consultoria e Representações Ltda e PGA Assessoria Técnica Jurídica S/S Ltda, que ingressaram com a ação em 2004, obtendo decisão favorável.

Para o MPF, os recursos obtidos na ação contra a União, oriundos do Fundef, devem ser aplicados exclusivamente na área da Educação e não podem ser utilizados para o pagamento de serviços advocatícios. A Aprece havia negociado 20% do valor total da verba ressarcida pela União como honorários.

O Ministério Público Federal pediu, em ação civil pública ajuizada em 2016, que fosse reconhecida a nulidade tanto do convênio firmado entre a Prefeitura e a Aprece quanto do contrato da associação com as empresas.

Na primeira instância, a Justiça negou pedido de liminar. O MPF então ingressou com recurso junto ao TRF-5 e o desembargador federal Edilson Pereira Nobre Junior, da 4ª Turma do TRF-5, deferiu parcialmente o recurso, determinando a suspensão do pagamento dos precatórios. Cabe recurso.

Resposta

Em nota, a Aprece afirmou que "interporá o recurso próprio, no prazo legal, contra tal decisão". "Paradoxalmente, agora, sob o pretexto de defesa do Município de Tianguá, (o MPF) tenta impugnar verbas legitimas, já destacadas pela própria Justiça, na contramão de reiteradas decisões dos Tribunais Superiores que já pacificaram o entendimento da procedência dos destaques e da retenção da verba honorária, como já se posicionaram o STJ e o STF", diz a nota.